Son Dakika Haberleri: Belediye çalışanlarına daha kaliteli hizmet için eğitim
Son Dakika Yaşam Belediye çalışanlarına daha kaliteli hizmet için eğitim

Belediye çalışanlarına daha kaliteli hizmet için eğitim

51 dakika önce

Bilecik Belediyesi tarafından belediyelerde görevli personelin verimliliklerini ve kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla eğitimler verildi.

Belediye çalışanlarına daha kaliteli hizmet için eğitim, System.String[]

Bilecik Belediyesi tarafından belediyelerde görevli personelin verimliliklerini ve kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla eğitimler verildi.


Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen eğitimlere Bilecik ve çevre ilçelerde çalışan belediye personeli katıldı. Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi tarafından iki gün boyunca düzenlenen eğitim programlarında, 'Resmi Yazışma Kuralları ve Arşiv Yönetimi' ve 'Belediye Kanunu ve İlgili Mevzuat' konularında bilgiler verildi.


Eğitim programlarına katılan Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak alanlarında bilgiler aktaran Prof. Dr. Niyazi Çiçek ve Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Kapaklıkaya'ya verdikleri bilgiler dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK

Şeyh Edebali, Marmara, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:44 Kaynak: İHA
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