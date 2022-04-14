Belediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi kırmızı bültenle aranan şüpheli çıktı - Son Dakika
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Belediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi kırmızı bültenle aranan şüpheli çıktı

14.04.2022 23:25

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi, kırmızı bültenle arandığı anlaşılınca çıkınca tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi, kırmızı bültenle arandığı anlaşılınca çıkınca tutuklandı.

İlçede bir bankın üzerinde döviz ve Türk lirasıyla dolu çanta bulan belediye işçisi Ali Eren, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler çantanın Irak vatandaşı Miran Othman'a ait olduğunu tespit ederek kendisini karakola davet etti. Polis, çantayı almaya gelen şahsı tedirgin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. İncelemede, İsveç tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bülten ile arandığının tespit edilmesi üzerine Othman'ın kaldığı villaya operasyon düzenlendi.

Villada 2 ruhsatsız silah ve havalı tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek ile Rawa Majıd adına düzenlenmiş kimlik buldu.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Belediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi kırmızı bültenle aranan şüpheli çıktı
Belediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi kırmızı bültenle aranan şüpheli çıktı
Belediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi kırmızı bültenle aranan şüpheli çıktı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belediye işçisinin bulduğu para dolu çantanın sahibi kırmızı bültenle aranan şüpheli çıktı - Son Dakika


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