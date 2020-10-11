Belediye kaçak çıkılan katları İHA'yla tespit etti - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için devreye aldığı İnsansız Hava Aracı (İHA), son 6 ayda taradığı 404 bin 977 bina üzerinde 26 bin 973 kat artışı tespit etti.

Bursa, özellikle sanayi kenti kimliği ile 1970'li yıllardan itibaren Anadolu'nun farklı illerinden aldığı yoğun göç nedeniyle çarpık ve kaçak yapılaşmanın kurbanı olurken, Büyükşehir Belediyesi kaçakla mücadele konusunda kararlılığını sürdürüyor. Özellikle denetim noktasında teknolojinin tüm imkanlarını kullanan ve geçtiğimiz Nisan ayından itibaren İHA ile havadan takip uygulamasını başlatan Büyükşehir Belediyesi, kaçak yapılaşmaya göz açtırmıyor. Son 6 ayda 104 saat havada kalıp, 370 kilometrekare alan tarayan İHA, toplam 113 bin 500 kare fotoğraf çekti. Ağırlıklı olarak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu'yu kapsayan denetimlerde toplam 404 bin 977 bina üzerinde 26 bin 973 kat artışı tespit edildi. Tespit edilen bu kat artışları harita üzerinde işaretlenerek, yapının ruhsatlı mı yoksa kaçak mı olduğunun tespit edilmesi için konu fotoğraflarla ilgili ilçe belediyelerine aktarıldı.

Kaçak yapılaşma ile mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Alinur Aktaş, birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa'da özellikle kaçakla mücadele konusunda ciddi çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Ekonomiye yön veren bir şehir olması yüzünden Bursa'nın Türkiye'nin en fazla göç alan illerinden biri haline geldiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Göçlerle birlikte artan nüfus, beraberinde düzensiz yapılaşmayı getirmiş. Maalesef Bursa'mızdaki plansız yapılaşma, üzerinde ciddi çalışmalar yapılması gereken seviyelerde. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte bu konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Büyükşehir meclisimizde bir karar aldık ve bu karar doğrultusunda büyükşehir sınırları içerisinde, yasal izni olmayan inşaatlara göz açtırmıyoruz. Şehrin bütününün, havadan İnsansız Hava Aracı ile takip edildiği uygulama için gerekli cihaz yatırımlarını yaptık. Nisan ayından beri de havadan denetimlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Son 6 ayda İHA tarafından 26 bin 973 adet kat artışı tespiti yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Ruhsatlandırma konusunda ilçe belediyelerimiz yetkili. Bu nedenle biz yaptığımız bu kat artışlarını harita üzerinde işaretleyip, yapının kaçak mı yoksa yasal mı olduğunun belirlenmesi için konuyu ilçe belediyelerine bildiriyoruz. Yani bu rakam içinde yasal olarak yapılan kat artışları da var. Bunları ilçe belediyelerimiz tespit edip, gerekli işlemi yapıyor. Büyükşehir olarak denetimde aktif rol aldığımız gibi isteyen ilçe belediyelerimize yıkım konusunda ekip ve ekipman desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda son 1 yıl içinde Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Kestel, İznik, Mudanya, Orhangazi, Yenişehir ve Gemlik'te ilçe belediyelerinin talebi doğrultusunda 200'e yakın binanın yıkımına da destek verdik" diye konuştu.

Başkan Aktaş, İHA ile kaçak yapı tespiti uygulamasının Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nın Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldüğünü de sözlerine ekledi.