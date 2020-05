Belediye personeli vatandaşın karşısına Atatürk maskeleriyle çıktı - Son Dakika

Çankırı Belediyesi personeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde halkın karşısına Atatürk maskeleri ile çıktı.



Korona virüs nedeniyle konser, şölen ve toplu kutlama programlarının iptal edilmesinin ardından Çankırı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla farklı bir kutlama programı hazırladı. Santral, vezneler, otobüs işletmeleri ve zabıta memurlarının zorunlu mesai yaptığı 19 Mayıs'ta, tüm belediye personeli maskeleri yerine koruyucu yüz siperliği olarak kullanılan ve üzerinde Atatürk görselinin yer aldığı maskeleri taktı. Atatürk maskeleri belediyeyi ziyaret eden vatandaşlara da hediye edildi.



Belediye çalışanlarından Recep Yılmaz, salgın hastalık nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda herhangi bir kutlama yapamamanın burukluğunu yaşadıklarını ifade ederken, farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizdi. Yılmaz, ilginç kutlama yönteminin vatandaşlardan da tam not aldığını belirtti.



Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de personelinin duyarlılığının kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sözümüzde, yüzümüzde, yüreğimizde, geçmişimizde, geleceğimizde ve her zaman fikrimizde olacak ve bu ülkenin her insanında ifade bulmaya devam edecektir. Salgın sebebi ile her ne kadar sokakları dolduramasak da; bayramlarımız taşıdığı anlam, gurur, coşku ve onurdan hiçbir şey kaybetmemiştir" dedi. - ÇANKIRI