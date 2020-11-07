Belek ve Patara'da kum zambağını popülasyonu alarm veriyor - Son Dakika

Belek ve Patara'da kum zambağını popülasyonu alarm veriyor

07.11.2020 15:10

Belek ve Patara'da kum zambağını popülasyonu alarm veriyor Nesli tükenmekte olan kum zambağı için dikim çalışması yapıldı.

Belek ve Patara'da kum zambağını popülasyonu alarm veriyor

Nesli tükenmekte olan kum zambağı için dikim çalışması yapıldı.

Kum zambaklarının mevcut durumu, tehdit eden faktörler tespit edilip koruma ve izleme çalışmaları yapılacak

Kum Zambağı popülasyonunun zayıfladığı tespit edilen Belek ve Patara'ya 50'şer adet soğan ditildi

Koparmanın cezası ağır ancak tahrifatın önüne geçilemiyor

ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bünyesinde başlatılan proje ile nesli tükenmekte olan kum zambaklarının popülasyonunu arttırmak için çalışmalar devam ediyor. Antalya'nın Serik ilçesinde nesli tehlike altında olan kum zambaklarının mevcut durumunun belirlenmesi, tehdit eden faktörlerin tespit edilmesi ile koruma ve izleme çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla başlatılan proje ile kum zambağı dikimi gerçekleştirildi.

Serik ilçesine bağlı Belek mahallesinde kum zambağı dikim çalışmalarına katılan Sinop Üniversitesi bitki Ekoloji Uzmanı Doç. Dr. Emire Elmas, "Haziran ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel müdürlüğü bünyesinde bir proje başlatıldı. Bu proje nesli tehlike altında olan kum zambaklarının mevcut durumunun belirlenmesi, tehdit eden faktörlerin tespit edilmesi aynı zamanda koruma ve izleme çalışmalarının sürdürülebilir bir şekilde nasıl yapılabileceği ilgili faktörlerin tespit edilmesine yönelik bir çalışma" dedi.

Bu ay itibariyle projenin son adımına geçtiklerini hatırlatan Emire Elmas, Mevcut projenin aynı zamanda özel çevre koruma alanları olan Göksu Deltası, Patara ve Belek sahillerinde de yapıldığını ve mevcut durumun tespit edildiğini söyledi. Yapılan çalışma sonucunda bazı yerlerde özellikle Belek ve Patara'da popülasyonun oldukça zayıflamış olduğunu gördüklerini kaydeden Elmas, buralardaki popülasyonu desteklemek için Göksu deltasından tohum ve soğanlar alınarak, bu popülasyonlara destek yapılarak, kum zambağının durumunu iyileştirmesine yönelik bir çalışma yaptıkları ilgisini verdi. Elmas, Ortalama Belek ve Patara'ya 50'şer soğan ve aynı zamanda toplanmış tohumların da dikilmesi, sonrasında ise laboratuvar ortamında çimlendirilmiş tohumlarında fide şeklinde getirilip buraya ekilmesinin amaçlandığını söyledi.

Bu çalışmalarla nesli tehlike altında olan türün popülasyonu azalmış durumdaki konumunun daha iyileştirmesi, aynı zamanda bu çalışmalarla halkın biliçlendirilmesinin amaçlandığını söyleyen Elmas, "Umuyorum ki başarılı da olacaktır. Tüm dünya da nesli tehlike altında olan bir türdür bu. Türe ait 20 farklı kum zambağı vardır dünyada aslında ama bizim ülkemizde sadece bir tane kum zambağı var. Bu tek olan kum zambağımızı korumak bizim elimizde" şeklinde konuştu.

Cezası ağır

Vatandaşların zambakları sökerek evine götürmesi de en büyük problemlerden biri. Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambaklarının koparılması durumunda 60 bin lira para cezası uygulanıyor. Tabiat parkı içerisinde koparılması halinde ise ceza miktarı 120 bin lira olarak uygulanıyor.

Kum Zambağı

Nesli tehlike altında bir tür olan Kum zambağı (Pancratium maritimum) Amaryllidaceae (Zambakgiller) familyasının bir üyesi monotipik (alt türü olmayan) bir cinstir. Türkiye'de: Akdeniz, Eğe, Marmara ve Karadeniz Sahil kumullarında yetişmektedir. Çiçeklerİ beyaz, gösterişli ve çok hoş kokulu olan bu bitki daha çok sabit kumları tercih etmektedir. Kum zambağı bir güneş bitkisidir. Bu nedenle kumulların ıslak olmadığı, kararlı (stabil) kumullarda ve diğer bitki türlerinin zayıf olduğu açık alanları tercih etmektedir.

Bir geofit olan kum zambağı kışı istirahat halinde geçirmekte olup aşırı yaz sıcaklarında su ihtiyacını atmosfer neminden yada gece oluşan çiğden sağlayabilmektedir. Ayrıca denizden gelen taban suyunu da kullanabilmekte olup, dolayısıyla tuz toleransı yüksek bir türdür. Turizm baskısı, sahillerin yerleşime açılması ve endüstriyel vb. amaçlarla kumulların tahrip edilmesi, bitkiyi tehdit eden faktörlerdir.

Belek ve Patara'da kum zambağını popülasyonu alarm veriyor
Belek ve Patara'da kum zambağını popülasyonu alarm veriyor
Belek ve Patara'da kum zambağını popülasyonu alarm veriyor
Belek ve Patara'da kum zambağını popülasyonu alarm veriyor

Değerli Taş, Antalya, Bitki, Belek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belek ve Patara'da kum zambağını popülasyonu alarm veriyor - Son Dakika


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