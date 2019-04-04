Son Dakika Haberleri: Belen Belediye Başkanı Gül Mazbatasını Aldı Görevi Devraldı

Belen Belediye Başkanı Gül Mazbatasını Aldı Görevi Devraldı

24 dakika önce

Hatay'da, Cumhur İttifakından Belen Belediye Başkanı seçilen MHP'li İbrahim Gül, mazbatasını aldıktan sonra görevi devraldı.

Belen Belediye Başkanı Gül Mazbatasını Aldı Görevi Devraldı, System.String[]
Hatay'da, Cumhur İttifakından Belen Belediye Başkanı seçilen MHP'li İbrahim Gül, mazbatasını aldıktan sonra görevi devraldı.

İskenderun Adliyesi'nde Seçim Kurulu'nda mazbatayı eline alan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Bu mazbatada helal oylar var. Belen halkının alın teri emeği var. Allah hepsinden razı olsun. Belen halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül ise bu neticeden Belen'in kazançlı çıkacağını ifade ederek, Belen'e hiç bir ayrım yapmadan 5 yıl en iyi şekilde hizmet edeceklerini söyledi.

Mazbata töreninin ardından Belen Belediyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törende görevi sona eren Adnan Vurucu yeni seçilen Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'e Belen Belediyesinin ruhsatını, mührünü teslim ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:36 Kaynak: İHA

İbrahim Gül, MHP, Hatay, Belen, Politika
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