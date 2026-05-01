Belindeki tabancayı düzeltmeye çalışırken kendini vurdu

Brezilya’da bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda, belinde kılıfsız şekilde taşıdığı tabancayı düzeltmeye çalışan bir kişi, silahın ateş alması sonucu kendini yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KILIFSIZ SİLAH TEHLİKE SAÇTI

Olay, Campo Grande kentindeki bir alışveriş merkezinde bulunan ayakkabı mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, ödeme sırasında belindeki kılıfsız silahı düzeltmeye çalışan 38 yaşındaki polis, tabancanın aniden ateş almasıyla bacağından vuruldu.

MAĞAZA ÇALIŞANI DA YARALANDI

Ateşlenen kurşunun tezgaha isabet etmesi sonucu mağazada bulunan 29 yaşındaki bir çalışan da saçılan parçalar nedeniyle yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kişinin kasada işlem yaptığı sırada beline müdahale ettiği ve kısa süre sonra silahın ateş aldığı anlar yer aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.