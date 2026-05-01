Belindeki tabancayı düzeltmeye çalışırken kendini vurdu
Belindeki tabancayı düzeltmeye çalışırken kendini vurdu

Belindeki tabancayı düzeltmeye çalışırken kendini vurdu
01.05.2026 09:55
01.05.2026 09:55
Belindeki tabancayı düzeltmeye çalışırken kendini vurdu
Brezilya’da bir alışveriş merkezindeki ayakkabı mağazasında, belinde kılıfsız taşıdığı silahı düzeltmeye çalışan 38 yaşındaki polis, tabancanın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Kurşunun tezgaha isabet etmesiyle bir mağaza çalışanı da yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Brezilya’da bir alışveriş merkezinde yaşanan olayda, belinde kılıfsız şekilde taşıdığı tabancayı düzeltmeye çalışan bir kişi, silahın ateş alması sonucu kendini yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KILIFSIZ SİLAH TEHLİKE SAÇTI

Olay, Campo Grande kentindeki bir alışveriş merkezinde bulunan ayakkabı mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, ödeme sırasında belindeki kılıfsız silahı düzeltmeye çalışan 38 yaşındaki polis, tabancanın aniden ateş almasıyla bacağından vuruldu.

MAĞAZA ÇALIŞANI DA YARALANDI

Ateşlenen kurşunun tezgaha isabet etmesi sonucu mağazada bulunan 29 yaşındaki bir çalışan da saçılan parçalar nedeniyle yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kişinin kasada işlem yaptığı sırada beline müdahale ettiği ve kısa süre sonra silahın ateş aldığı anlar yer aldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Brezilya, Son Dakika

Son Dakika Brezilya Belindeki tabancayı düzeltmeye çalışırken kendini vurdu - Son Dakika

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı: Dünya tarihin en büyük enerji kriziyle karşı karşıya
MSB’den Sumud Filosu’na saldırıya sert tepki MSB'den Sumud Filosu’na saldırıya sert tepki
Fener’e Ferdi piayangosu Kasaya 264.220.500 lira sokacak Fener'e Ferdi piayangosu! Kasaya 264.220.500 lira sokacak
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi
Okan Buruk “Anlaşmaya vardık“ deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı Okan Buruk "Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Al-Nassr’ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı Al-Nassr'ın Talisca paylaşımının nedeni ortaya çıktı
Çorum’da kaybolan yaşlı adam 2 gün sonra dağda uyurken bulundu Çorum'da kaybolan yaşlı adam 2 gün sonra dağda uyurken bulundu
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı
Galatasaray’da Gabriel Sara şoku Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

09:45
Dünya Kupası öncesi deprem Futbolseverler resmen şokta
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
09:40
Dünya devinden Barış Alper bombası
Dünya devinden Barış Alper bombası
09:08
Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor
Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor
08:32
85 yıl sonra bir ilk ABD ekonomisinde deprem
85 yıl sonra bir ilk! ABD ekonomisinde deprem
08:28
DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı
DİSK heyeti, Taksim Meydanı’na çelenk bıraktı
08:18
Necati Arabacı’nın suç örgütüne operasyon 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu
07:31
Bakan Gürlek: Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır
Bakan Gürlek: Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır
06:59
Infantino’dan skandal hareket Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
06:46
Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
06:14
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı İşte ilçe ilçe alınan kararlar
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs tedbirlerini açıkladı! İşte ilçe ilçe alınan kararlar
SON DAKİKA: Belindeki tabancayı düzeltmeye çalışırken kendini vurdu - Son Dakika
