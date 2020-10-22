Bellona Kayseri galibiyete hasret

Bellona Kayseri Basketbol takımı bu sezon henüz galibiyet alamadı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı bu sezon henüz galibiyet alamadı. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri basketbol takımı, bu sezon henüz galibiyet alamadı. Ligde oynadığı 5 maçta 5 yenilgi ile karşılaşan sarı kırmızılılarda moraller bozuk. Coach Ayhan Avcı, kadro eksikliğinden ötürü hiçbir maça tam kadro çıkamadıklarını ifade ediyor. Bellona Kayseri Basketbol takımı, ligde İzmir Belediyespor, Hatay Büyükşehir, Galatasaray, Adana Basketbol maçlarından sonra Nesibe Aydın ile sahasında oynadığı maçı da kaybetti. Sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Jacqueline Ann Gemelos'un takıma katılacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Sarı Kırmızılı takımda yabancı oyuncu olarak Mikiah Harrigan ile Tyasha Harris bulunuyor. - KAYSERİ

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