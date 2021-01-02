'Ben demiştim' duygusuna toy zamanlarımda giriyordum - Son Dakika

'Ben demiştim' duygusuna toy zamanlarımda giriyordum

02.01.2021 07:33
'Ben demiştim' duygusuna toy zamanlarımda giriyordum, System.String[]

Ne burcusunuz? Burcunuzun özellikleri baskın mı sizde?

Ne burcusunuz? Burcunuzun özellikleri baskın mı sizde?

Boğa burcuyum. Yükselenim Akrep, Ay burcum Koç. Tüm özelliklerini gösteriyorum. Boğa'nın oburluğu, rahata ve keyfe düşkünlüğü; yükselen Akrep'in derin araştırma hali, her şeyi içselleştirme, derinden yaşama hali; Ay Koç'un da sivri ve sert tepkileri... Hepsi var.

Astrolojiye nasıl merak sardınız?

İlkokul yıllarına dayanıyor. Daha o yaşlarda insanların burçlarını sorardım. Öğretmen Ay'ın fazlarını izlememizi istemişti. Ay'ı incelerken gökyüzüne aşık oldum. Ama asıl hikaye üniversite için Bursa'dan İstanbul'a gelmemle başladı. O dönem internette astroloji grupları, forumlar vardı. Kafam biraz daha açıldı. İstanbul Tıp Fakültesi, Ağız ve Diş Sağlığı bölümü mezunuyum. Ama hiçbir zaman işimi yapmadım. İletişim sektöründe çalıştım. Sonra baktım ki beyaz yakalılarla yapamıyorum, klasik astroloji, Batı astrolojisi ve Vedik Astroloji konusunda eğitimlerimi tamamladım. İzlanda'da yanardağı patladığında Kıbrıs Türk Havayolları'nda çalışıyordum. Şirket battı. İşsiz kaldım. O gün karar verdim; artık sadece astroloji yapacaktım.

ASTROLOJİ DERNEĞİ KURDUK, BAŞKANLIĞINI YAPIYORUM

Nasıl bir eğitim aldınız?

Eğitime Öner Döşer ile başladım. İlk mezunlarındanım. Klasik ve Batı astrolojisi eğitimi veriyordu. O dönem 2-2.5 sene sürüyordu. Sonra Merih Akalın'dan Vedik Astroloji eğitimi aldım 1.5 sene.  Ben klasik ekoldeyim. Ardından psikolojiye çok meraklı olduğum için Mehmet Zararsızoğlu'ndan aile dizimi eğitimi aldım 3.5 sene.

Bu konuda en ileri ülke hangisi? Geleneksel olarak en güçlü ülke hangisi? Türkiye ne durumda?

Biz Türkiye olarak çok iyiyiz. Bir kere bu topraklar astrolojinin ilk çıktığı bölge. Bilgi buradan yayılmış aslında. Fakat bizde dezenformasyon çok hızlı olduğu için istenilen saygınlığa çok kolay ulaşamıyor. Kaynak az. İngiltere, Sırbistan, ABD neden daha önde? Çünkü orada kurumsallaşma, dernekleşme var. Artık biz de uğraşıyoruz. Birkaç ay önce Profesyonel Astroloji Derneği'ni kurduk. Başkanlığını ben yapıyorum.

Eğitim de veriyorsunuz, kimler daha yatkın?

Astroloji öyle bir disiplin ki hem sağ hem sol beyni aynı anda kullanmanız gerekiyor. Ciddi hesaplama yapmanız lazım ama aynı zamanda yaptığınız analizden yorum da çıkarmanız gerekiyor. O yüzden sezgileri daha güçlü olanlar ya da analitik zekası daha kuvvetli olanlar diye bir ayrım yapamam. Her ikisini de kendisinde barındıran kişiler daha başarılı olur diye düşünüyorum.

Altı kitabınız var.

'Zamanlamanın Gücü' serisi, yıl sonunda bir sonraki sene için gün gün, doğru zamanları işaretleyen bir kılavuz gibi aslında. Doğru zamanda imza atacak, doğru zamanda biriyle buluşup flört edecek, iş kuracak, perma yaptıracak...

Kendi hayatınızı ne kadar yönlendiriyor? İlişkilerinizi ne kadar etkiliyor?

Takıntılı bir şekilde yaşamıyorum bunu çünkü sağlıklı bir şey değil. Çok tehlikeli bir meslek yapıyoruz bence. İnsanın egosunu zararlı bir noktaya götürebilecek, akıl sağlığı yerinde olmayan insanları daha da hasta edebilecek bir iş. Kehanet yaptığını zannedenler olabiliyor. Sonuçta hayatın doğal bir ritmi, akışı var. Ama çok önemli bir şey olacaksa, mesela önemli bir imza atacaksam ya da bir yatırım yapacaksam doğru zamanda harekete geçmek için gökyüzünü kullanıyorum ben de.

YÜZDE 85 İSTATİSTİK, YÜZDE 15 KİŞİSEL GÖRÜŞ

İnsanların burcunu tahmin edebiliyor musunuz?

Hiç anlamam. Onları anlamam ama halden, tavırdan haritasında hangi element yüksek onu anlarım. Ateş insanları yerinde duramaz, kımıl kımıldır. Toprak insanları daha analitiktir. Kontrollüdür. Hava insanları çok zekidir. Siz bir soru sorarsanız cevaplarken o bir soruyla gelir size. Su insanlarıysa daha sezgiseldir.

Geçen yılın başında 2020'de salgın olabileceğini söylemiştiniz. İsabetli öngörülerinizde ne yaşıyorsunuz? 'Ben demiştim' duygusu oluyor mu?

Toy zamanlarımda bu duyguya giriyordum. Ama 10 sene oldu artık. Oralarda gezmiyorum. Öğrendikçe hiçbir şey bilmediğinizi anlıyorsunuz.

Yorumların yüzde kaçı istatistiki veri, yüzde kaçı kişisel yorum?

Şöyle anlatayım: Diyelim ki Satürn ve Uranüs arasında sert bir etkileşim var. Ben ne yapıyorum? Tarihte Satürn-Uranüs arasında bu etkileşimin daha önce olduğu yıllarda neler olmuş, onları tarıyorum. Sonra diyorum ki: "Arkadaşlar tarihte bunlar, bunlar olmuş; o zaman bizi yine benzer şekilde şunlar, şunlar bekliyor olabilir. Yüzde 85 istatistik aslında. Yüzde 15 de kişisel görüşüm.

Bugüne kadarki en büyük yanılgınız ne oldu?

COVID-19... "Haziranda biter" demiştim. Daha doğrusu, "Haziranda gücünü kaybeder ve insanların algısı bitecek" dedim. Tabii bu biraz çarpıtıldı. Benim için yanılgı, bu kadar küresel bir şey hakkında bu kadar yanlış anlaşılmaya müsait bir şey söylemiş olmam.

ASTROLOJİK TAHMİNLE BAHİS OYNAMAM

Astrologlar neden hisse senedi almaz, bahis oynamaz?

Bilemeyiz ki.... Bu çok gelen bir soru. "Madem bu kadar iyisiniz şans oyunu oynayın" diyorlar. Astrolojide olasılıklar prensibi çalışıyor. Mesela yıllardır FB-GS derbilerini yorumlarım. Futboldan anlamadığım halde. Maçın gününe, saatine bakıp bir tahmin yaparım. Yüzde 70 çıkıyor. Ama gidip bahis oynar mıyım? Oynamam.

'Ben demiştim' duygusuna toy zamanlarımda giriyordum

İzlanda, Burçlar, Bursa, Bahis, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Ben demiştim' duygusuna toy zamanlarımda giriyordum - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayarak ekiplerden kaçan genç polislerin sabrını zorladı: Biz koşturmayı seviyoruz Trump'ın vetosu da yetmedi! Türkiye'ye S-400'ler nedeniyle yaptırım içeren tasarı yasalaştı MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, halkın yüzde 51,5'i koronavirüs aşısına sıcak bakıyor Zülfü Livaneli, yanlışlıkla yarı çıplak fotoğrafını Twitter'dan paylaştı Elinde havai fişek patlayan Omar'ın durumunun ciddiyeti Fatih Terim'in sözlerine yansıdı: Allah canını bağışlamış Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, "Türkiye'ye ağır yaptırımlar uyguladık" sözleri alay konusu oldu
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Somer Şef'ten Türk mutfağı ile ilgili tartışma yaratacak sözler Somer Şef'ten Türk mutfağı ile ilgili tartışma yaratacak sözler         
23:00
Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı Mutasyona uğramış koronavirüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de, ikisi Gaziantep'te karantinaya alındı         
22:41
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Yeni yılın ilk dakikalarında tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü Yeni yılın ilk dakikalarında tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü         
20:59
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi 'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:05
Özel konuşmalar ifşa oldu! Yıldız futbolcu yüzünden iki yakın arkadaşın arası açıldı Özel konuşmalar ifşa oldu! Yıldız futbolcu yüzünden iki yakın arkadaşın arası açıldı         
15:57
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu         
11:50
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 07:38:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Ben demiştim' duygusuna toy zamanlarımda giriyordum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei