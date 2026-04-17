"Ben sabah öderim" dedi 153 bin liralık iddia oynayıp kayıplara karıştı
17.04.2026 14:18
Bursa'da iddiaya göre bir otobüs şirketinde muavinlik yapan kişi, akşam girdiği büfede sabah 4'e kadar 'parasını vereceğim' diyerek iddia oynadı. Parası bitince veresiye iddia oynayan şahıs, sabah saatlerine kadar dolandırdığı çalışanla maçları da takip etti. Maçta üzüldüğü, heyecanlandığı hatta sevindiği anları bile birlikte yaşayan şüphelinin o anları kameraya anbean yansırken, büfe çalışanı, "Beraber sevindik, sonunda ben üzüldüm" diyerek sitem etti.

Olay, Osmangazi ilçesinde bulunan şehirlerarası otobüs terminalindeki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre büfeye gelen muavin, yanında bulunan yaklaşık 20 bin lirayla iddia kuponu yapmaya başladı. Saatler ilerledikçe heyecanın dozu artarken, şahıs gece yarısına kadar kupon yapıp maçları büfe çalışanıyla birlikte takip etti. Gece 12'ye doğru parası tükenen şüpheli, büfe sahibiyle arkadaş olduğunu söyleyerek çalışanı kandırıp, "Sen kuponları yap, ben sabah bırakacağım" diyerek oyun oynamaya devam etti. İkili, sabaha kadar birlikte maç izleyip zaman zaman sevinç, zaman zaman hüzün yaşadı. Hatta şüpheli, kazandığı anlarda çalışana içecek ısmarlamayı da ihmal etmedi.

Sabaha karşı oynanan kuponların toplamı 153 bin liraya ulaşınca sistem kotası doldu. O sırada büfeye müşteri gelmesini fırsat bilen şüpheli, adeta "final hamlesini" yaparak bir anda ortadan kayboldu.

Yaşananları anlatan işletme yöneticisi Ali Canbaz, "Biz yıllardır burada esnafız. Böyle bir rahatlık görmedik. Adam o kadar rahattı ki sanki kendi büfesi. Kamera kayıtlarını izleyince biz de inanamadık" dedi.

Büfe çalışanı Emre Susmaz ise yaşadıklarını, "Akşam geldi, 20 bin lirayla oynadı. Sonra parası bitince beni tanıdık olduğuna inandırdı. 'Sabah vereceğim' dedi. Sabaha kadar birlikte maç izledik. Kazanınca sevindik ama sonunda ben üzüldüm" sözleriyle anlattı.

İşletme sahibi ve çalışan, kamera kayıtlarıyla birlikte karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Öte yandan, şüphelinin rahat tavırları ve maç izlerken yaşadığı heyecan anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre polis ekipleri de ifadeleri alırken zaman zaman gülmekten kendini alamadı.

Kaynak: İHA

Bursa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
