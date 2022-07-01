Berat Albayrak'ın avukatı Göktaş'tan "CHP'ye açılan tazminat davası" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Berat Albayrak'ın avukatı Göktaş'tan "CHP'ye açılan tazminat davası" açıklaması Açıklaması

01.07.2022 19:50
Berat Albayrak'ın avukatı Göktaş'tan "CHP'ye açılan tazminat davası" açıklaması Açıklaması

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'ye karşı kazanılan tazminat davasında tahsil edilecek 60 bin liranın, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına bağışlanacağını kaydetti.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'ye karşı kazanılan tazminat davasında tahsil edilecek 60 bin liranın, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına bağışlanacağını kaydetti.

Avukat Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Berat Albayrak adına CHP'ye karşı açılan davayı kazandıklarını, CHP'nin 60 bin lira tazminat ödemeye mahkum olduğunu ifade etti.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Dava dilekçesinde ve ilgili kurumların kamuoyu nezdinde yapılan açıklamalarında açıkça belirtildiği üzere, Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma ya da buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir. Nitekim bu kadar büyük ve organize bir yalana konu edilen bu iftira, son derece yalın ve gerçek bir ifade ile bertaraf edilmiş ve milletimizin vicdanında her daim mahkum olan CHP, yargı süreci sonunda da yalanlarıyla haksız bulunmuştur."

Albayrak'ın attığı her adımda yerli ve milli duruş ortaya koyduğunu belirten Göktaş, müvekkilinin görevi bırakmasına rağmen yalan ve öfke kusulmaya devam edilmesinin, Albayrak döneminde yapılanların kısa, orta ve uzun vadede Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine büyük katkılar verecek olmasından kaynaklandığını aktardı.

Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarih boyunca bu millete hizmet etme şiarıyla hareket eden herkes, CHP tarafından yalan ve iftiralara konu edilmiş, bundan sonra da edilmeye devam edecektir. Bu durum, müvekkil Sayın Berat Albayrak'ın görev süresi boyunca da görevini bıraktıktan sonra da duruşuna halel getirmemiştir. Netice itibarıyla bağımsız Türk yargısı tarafından tescillenen ve kesinleşen '128 milyar dolar' yalanı davası kapsamında davalı CHP'den tahsil edilecek 60 bin TL'nin tamamının, CHP ve gizli ittifak ortaklarını rahatsız edeceğini de bilerek, müvekkil Sayın Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına bağışlanacağını kamuoyuna bildiririz."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Berat Albayrak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berat Albayrak'ın avukatı Göktaş'tan 'CHP'ye açılan tazminat davası' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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