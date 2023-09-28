Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi - Son Dakika

Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi

Son Güncelleme: 28.09.2023 13:55

Farah Zeynep Abdullah'ın başrol olduğu Bergen filmi, bazı sahneleri kesilip, sansürlenerek ilk kez televizyonda yayınlandı. Filmdeki sansürlere tepki gösteren Abdullah, ''Diyecek söz yok, çok utandım. Ben özür dilerim izleyicilerden'' dedi.

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolünü paylaştığı 2022 imzalı Bergen filmi dün akşam ilk kez ATV'de yayınlandı. Filmi izleyen birçok kullanıcı çoğu sahnenin kesildiğini ve sansürlendiğini söyleyerek tepki gösterince Farah Zeynep Abdullah da isyan ederek özür diledi.

İZLEYİCİLER AYAKLANDI

İzleyiciler, çoğu televizyon dizisinde kadına şiddet sahnelerinin verilip filmde regl kelimesi dahil birçok sahnenin sansürlenmesine tepki gösterdi. X hesaplarından sansürlere tepki gösteren izleyiciler "Kraliçenin anısına büyük saygısızlık. Kesmekten bir hal oldular filmi" diyerek başrol oyuncusu Abdullah'a seslendiler.

İzleyicilerden gelen bazı tepkiler;

Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi

BAŞROL OYUNCUSU ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkilerin ardından sessiz kalmayan Farah Zeynep Abdullah, seyircilerden özür dileyerek "TV'de çatır çutur millet birbirini vursun, sen git adet kelimesini kes, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'ı kes, dans sahnelerini gösterme, hamamda da sırtı mı sansürlemişler dediniz? Of diyecek söz yok, çok utandım, ben özür dilerim izleyenlerden bu saçma sansürlerden dolayı" dedi.

Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi
Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi
Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi
Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi
Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi

Farah Zeynep Abdullah, Bergen, Sinema, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sinema Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi - Son Dakika
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