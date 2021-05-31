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Bergüzar Korel'in "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı soruşturmada takipsizlik kararı - Son Dakika

Bergüzar Korel'in "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldığı soruşturmada takipsizlik kararı

31.05.2021 16:59
Bergüzar Korel'in

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, adına açılan Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımlar sebebiyle ifadeye çağrılmıştı. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlaması nedeniyle başlatılan soruşturmada, hesabın Korel'e ait olduğu hakkında yeterli delil olmadığı ifade edilerek takipsizlik kararı verildi.

Üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, adına açılan sahte hesap nedeniyle bir süreden bu yana bu sıkıntılı günler geçiriyordu. Korel, sahte hesap nedeniyle başlatılan soruşturmadan sevindiren haber aldı. Twitter'da Korel'in adını kullanarak paylaşımlarda bulunan hesap hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonucunda, hesabın Korel'e ait olduğuna ilişkin yeterli delil olmadığı belirtilerek takipsizlik kararına varıldı.

BERGÜZAR KOREL'E AİT OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Bergüzar Korel hakkında @BerguzarOfical rumuzuyla Twitter üzerinden 29 Kasım 2020 tarihinde yapılan bir paylaşım nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine emniyetin araştırmalarında söz konusu hesap bulunamadı, ancak hesabın Bergüzar Korel'e ait olabileceği değerlendirildi.

"ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma, Korel'in İstanbul'da ikamet etmesi nedeniyle yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Bergüzar Korel ise hakkındaki "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" soruşturmasını "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılması üzerine öğrendi.

SAHTE HESAP AÇAN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Bunun üzerine Korel, adını ve fotoğrafını kullanarak hesap açıp Twitter'da paylaşım yapan kişi veya kişiler hakkında şikayetçi oldu. Korel ayrıca avukatı aracılığıyla savcılığa savunma dilekçesi sundu. Dilekçede, "tanınırlığı nedeniyle ismi ve fotoğraflarının bilgisi ve rızası dışında çeşitli dijital platformlarda kullanıldığını, Instagram hesabı dışında başka herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığını ve @BerguzarOficial adlı hesaba ilişkin kamuoyunu meşgul eden konularda paylaşım yapılması nedeniyle rahatsızlık duyduğu için Twitter'a şikayet bulunduğunu, Instagram hesabından da Twitter'da hesabı olmadığına dair açıklama yaptığını" dile getirdi.

SORUŞTURMADA TAKİPSİZLİK KARARI

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Takipsizlik kararında, paylaşımın @BerguzarOficial kullanıcı ismiyle açılan bir hesapla yapıldığı, bu hesabın Bergüzar Korel'e ait olduğuna ilişkin yeterli tespitin olmadığı, ayrıca toplum tarafından bilinen şöhret sahibi kişilerin kişisel bilgi ve fotoğraflarıyla birçok sosyal medya hesapları açıldığının bilinen ve yaygın bir gerçek olduğu, soyut tespitler dışında Korel'in atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeter kanıt ve emare bulunmadığı, yeterli şüphe elde edilemediği, şüphelinin olayla alakası bulunduğuna yönelik bir delil veya tanık da bulunmadığı kaydedildi.

Bergüzar Korel'in şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı soruşturmada takipsizlik kararı

Bergüzar Korel, Cumhuriyet, İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bergüzar Korel'in 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı soruşturmada takipsizlik kararı - Son Dakika


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