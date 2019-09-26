Berko İlaç'tan anlamlı bağış

Berko İlaç, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 'hasta lifti' bağışında bulundu. Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Eylem Beran, "Bu bağışımız umarız diğer firmalar için de örnek oluşturur, daha çok firma hastanelere bağışta bulunur ve bu tür cihazların yokluğundan kaynaklanan sorunlar artık yaşanmaz" dedi.



Berko İlaç, Aralık 2018'de Sağlık Gönüllüleri Derneği'nin düzenlediği Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri kapsamında, TOFD ile birlikte yürüttüğü plastik kapak toplama projesi ile 'Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi' ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan TOFD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşadığı sorunlardan bahsetti ve özel hastanelerin birçoğunda bulunan ancak devlet ve üniversite hastanelerinde bulunmayan hasta liftinin önemine değindi. Çetinkaya'nın ayağa kalkamayan hastaların tanı ve tedavisi sırasında taşınmasını sağlayan hasta lifti ile ilgili yardım isteğinin ve yaşadığı problemlerin, haber sitesi ntv.com.tr'de haberleştirilmesi üzerine Berko İlaç, Çetinkaya'nın tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta lifti bağışında bulundu.



Bağış sonrası hastane ziyaret edildi



Hasta lifti bağışı sonrası, Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran, TOFD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya ve NTV Sağlık Editörü Tülay Karabağ; Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyarette bulundu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Müslümanoğlu, hasta lifti bağışında bulunan şirkete teşekkür etti.



Ziyaret sırasında Semra Çetinkaya, "Bu bağış benimle aynı durumda olan hastalar açısından çok önemli. Hasta lifti sadece engellilerin değil geçici sakatlık yaşayanların da görüntüleme cihazlarına geçişlerinde büyük kolaylık sağlayacak" şeklinde konuştu.



"Haberden sonra farkındalığımız arttı"



Beran, "Biz üç yıldır TOFD'un yürüttüğü 'Kapak Olsun' projesine katkı sağlıyoruz, ancak Semra Hanım'ın tedavi gördüğü hastanede yaşadığı zorlukları bilmiyorduk. Hastanede yaşadığı sorunları ntv.com.tr haberi sonrası ayrıntılı şekilde öğrendik ve bu konudaki farkındalığımız arttı. Bunun üzerine hastaneye hasta lifti bağışlamaya karar verdik. Bu bağışımız umarız diğer firmalar için de örnek oluşturur, daha çok firma hastanelere bağışta bulunur ve bu tür cihazların yokluğundan kaynaklanan sorunlar artık yaşanmaz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL