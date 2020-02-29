Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berlinale'de 'Altın Ayı' ödülünü 'Sheytan Vojud Nadarad' filmi kazandı - Son Dakika

Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı

6 saat önce

70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü yönetmen Muhammed Rasoulof'un "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı.

Berlinale'de

70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) en iyi film dalında verilen "Altın Ayı" ödülünü yönetmen Muhammed Rasoulof'un "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu.


İngiliz aktör Jeremy Irons'ın jüri başkanlığını yaptığı festivalde en iyi film kategorisinde "Altın Ayı" ödülü, İranlı yönetmen Muhammed Rasoulof'un "Sheytan Vojud Nadarad" adlı filme verildi. Ülkesinden çıkması yasak olduğu için törene katılamayan Rasoulof'un ödülünü kızı Baran Rasoulof aldı.

Berlinale'de Jüri Büyük Ödülü'nü ABD'li Eliza Hittmann'ın yönettiği "Never Rarely Sometimes Always" alırken, en iyi yönetmen dalında "Gümüş Ayı" ödülü "Domangchin Yeoja" filmiyle Güney Koreli Hong Sangsoo'ya verildi.

En iyi kadın oyuncu dalında "Undine" filmindeki rolüyle Alman oyuncu Paula Beer, en iyi erkek oyuncu dalında ise "Hidden Away" filminde oynayan İtalyan aktör Elio Germano ödüle layık görüldü.

En iyi senaryo dalında ise "Gümüş Ayı" ödülünü "Favolacce" filmiyle Damiano ve Fabio D'innocenzo kardeşler aldı.


70. Berlinale'de ödüllerin kategorileri ve kazananlar şöyle:


En İyi Film (Altın Ayı): Muhammed Rasoulof/ "Sheytan Vojud Nadarad"

Jüri Büyük Ödülü: Eliza Hittman/ "Never Rarely Sometimes Always"


En İyi Yönetmen: Hong Sangsoo/ "Domangchin Yeoja"

En İyi Kadın Oyuncu: Paula Beer/ "Undine"

En İyi Erkek Oyuncu: Elio Germano/ "Hidden Away"

En İyi Senaryo: Damiano D'innocenzo, Fabio D'innocenzo/ "Favolacce"

En İyi Sanatsal Performans (Kamara): Jürgen Jürges/ "DAU. Natasha"

70. Berlinale Özel Ödülü: Benoit Delepine/ Gustave Kervern "Effacer L'historique"

En İyi Belgesel Film: Rithy Panh/ "Irradiated"

En İyi İlk Film: Camilo Restrepo/ "Los Conduktos"

En İyi Kısa Film (Altın Ayı): Keisha Rae Witherspoon/ "T" Berlin'de

20 Şubat'ta başlayan 70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 71 ülkeden 340 film gösterildi. Festivalin yarışma bölümünde 18 film "Altın Ayı" ödülü için yarıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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