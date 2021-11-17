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Beş yıldızlı otelde oldu: 60 öğrenci zehirlendi - Son Dakika

Beş yıldızlı otelde oldu: 60 öğrenci zehirlendi

17.11.2021 09:12

Bolu'da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 60 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da aynı otelde konaklayan 60 lise öğrencisinin aynı anda zehirlenme şüphesi göstermesi endişe yarattı. Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan öğrenciler tedaviye alınırken, soruşturma başlatan İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemeklerden numune alarak tahlile gönderdi.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Bolu Dağı mevkiinde bulunan Koru Otel'de ara tatil dönemini değerlendirmek için İstanbul ve Ankara'dan gelen 60 özel okul öğrencisi, otelde yemek yedikten sonra, akşam saatlerinde mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti yaşadı. Durumu ailelerine ve öğretmenlerine bildiren öğrenciler, otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilere hastanede yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasının ardından İl Tarım Müdürlüğü ekipleri oteldeki yemeklerden ve sudan numune aldı. Numunelerin yarın incelenmek üzere laboratuvara gönderileceği öğrenildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ HEMEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğrencilerin aileleri haberi alarak kentteki hastanelere gelip, çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı. Otelde kalan yeğeninin rahatsızlandığını öğrenerek hastaneye gelen Yeliz Varan, yeğeninin yediği tavuktan dolayı bu hale geldiğini öne sürerek, "Yeğenim seminer için gelmişti. 2 günlük programları vardı. Fakat bugün aldığımız haber üzerine akşam saatlerine mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Yaklaşık 60 öğrencinin burada olduğunu söylüyorlar. Otelin ciddi sorumsuzluğu. Otelden şikayetçi olduk. Çünkü gıda zehirlenmesi olarak belirttiler. Çocukların çoğu tavuk yediklerini söylüyorlar" dedi.

SAYI 73'E YÜKSELDİ

Diğer yandan yemekten zehirlendiği belirtilen öğrenci sayısı 73'e yükseldi. Hastaneye kaldırılan öğrenciler, tedavi altına alındı.

Beş yıldızlı otelde oldu: 60 öğrenci zehirlendi

Ankara, Tarım, Otel, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beş yıldızlı otelde oldu: 60 öğrenci zehirlendi - Son Dakika


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