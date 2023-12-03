Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
21. dakikada kaptığı topta hızlı çıkan Ankaragücü'nde ileri uçta topu alan Ali Sowe, Necip'ten sıyrılıp soluna çektiği topta yerden sert vuruşla topu ağlara yolladı.
Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda baskısını arttıran Beşiktaş'ta, 74. dakikada Necip'in pasında orta saha çizgisinden topu alan Chamberlain kendi sürüklediği topta ceza sahası içine kadar girdi. İngiliz yıldız, yerden vurduğu şutta topu kalecinin yanından ağlara bıraktı. Durum 1-1 oldu.
Mücadelenin geri kalan dakikalarında 2 takımda gol bulamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
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