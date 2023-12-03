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Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

03.12.2023 - 20:48,  Güncelleme: 20:52
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

ALI SOWE SAHNEDE

21. dakikada kaptığı topta hızlı çıkan Ankaragücü'nde ileri uçta topu alan Ali Sowe, Necip'ten sıyrılıp soluna çektiği topta yerden sert vuruşla topu ağlara yolladı.

Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

İLK YARI 1-0 BİTTİ

Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

CHAMBERLAIN EŞİTLEDİ

İkinci yarıda baskısını arttıran Beşiktaş'ta, 74. dakikada Necip'in pasında orta saha çizgisinden topu alan Chamberlain kendi sürüklediği topta ceza sahası içine kadar girdi. İngiliz yıldız, yerden vurduğu şutta topu kalecinin yanından ağlara bıraktı. Durum 1-1 oldu.

Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

BAŞKA GOL OLMADI

Mücadelenin geri kalan dakikalarında 2 takımda gol bulamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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