Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Oğlunu çatıda bırakıp malzeme almaya gitti, döndüğünde hayatının en büyük acısını yaşadı

Beşiktaş\'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu

Cem Davran\'ın Atatürk\'le ilgili sözleri Altın Kelebek\'e damga vurdu

Kızıldeniz\'de çok sayıda ABD gemisi saldırıya uğradı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

ALI SOWE SAHNEDE

21. dakikada kaptığı topta hızlı çıkan Ankaragücü'nde ileri uçta topu alan Ali Sowe, Necip'ten sıyrılıp soluna çektiği topta yerden sert vuruşla topu ağlara yolladı.

İLK YARI 1-0 BİTTİ

Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

CHAMBERLAIN EŞİTLEDİ

İkinci yarıda baskısını arttıran Beşiktaş'ta, 74. dakikada Necip'in pasında orta saha çizgisinden topu alan Chamberlain kendi sürüklediği topta ceza sahası içine kadar girdi. İngiliz yıldız, yerden vurduğu şutta topu kalecinin yanından ağlara bıraktı. Durum 1-1 oldu.

BAŞKA GOL OLMADI

Mücadelenin geri kalan dakikalarında 2 takımda gol bulamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.