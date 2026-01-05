Beşiktaş Antalya\'da Çift Antrenman Yaptı

BEŞİKTAŞ devre arası çalışmalarına, Antalya'da çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
