Beşiktaş Antalya'da Çift Antrenman Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş Antalya'da Çift Antrenman Yaptı

Beşiktaş Antalya\'da Çift Antrenman Yaptı
05.01.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Antalya'da kondisyon ve taktik çalışmalarıyla devre arası antrenmanlarına devam etti.

BEŞİKTAŞ devre arası çalışmalarına, Antalya'da çift antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmalarıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

Antrenman, Beşiktaş, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Antalya'da Çift Antrenman Yaptı - Son Dakika

ABD’nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü
Tüm ödemelere zam geldi 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı
Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
Survivor’da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Süper Kupa’da dev randevu İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri Süper Kupa'da dev randevu! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Öğretmen,vaiz, doktor, polis Kim ne kadar alacak İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Enflasyon verileri sonrası Borsa İstanbul’da tarihi rekor Enflasyon verileri sonrası Borsa İstanbul'da tarihi rekor

08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
07:44
Türkiye’nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi Listelerden kalktı, satışı durduruldu
Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
06:07
Venezuela’da hareketli saatler Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
Venezuela'da hareketli saatler! Başkanlık sarayında silah sesleri duyuldu
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
01:35
Maduro’yu hücreye tıkan Trump, ABD’li petrol şirketleriyle masaya oturdu
Maduro'yu hücreye tıkan Trump, ABD'li petrol şirketleriyle masaya oturdu
00:22
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
00:16
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi
İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 08:31:23. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Antalya'da Çift Antrenman Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.