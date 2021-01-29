Beşiktaş, Atiba'ya 1 yıllık yeni sözleşme önerdi

2013 yılından bu yana Beşiktaş forması giyen ve heykelinin dikilmesi düşünülen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulüp ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Ortaya koyduğu futbolla kulübün yaşayan efsanesi haline gelen 38 yaşındaki futbolcuyla görüşen yönetim, futbolu bırakmayı düşünmeyen tecrübeli oyuncuya 1 yıllık yeni kontrat teklifinde bulundu.

Kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamayı düşünen Atiba'nın da teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Josef de Souza'nın ardından Kanadalı futbolcuyla da sözleşme uzatacak olan yönetim, daha sonra iç transferdeki diğer isimlere yönelecek.

MAAŞI 550 BİN EURO

Atiba'nın gelecek sezon yıllık 550 bin euro maaş alacağı belirtildi.

2013: 1 milyon euro

2014: 1 milyon euro

2015: 1 milyon euro

2016: 1.5 milyon euro

2017: 1.5 milyon euro

2018: 875 bin euro

2019: 875 bin euro

2020: 875 bin euro

2021: 550 bin euro

BIRAKTIKTAN SONRA DA GÖREV ALACAK

2022-2023 sezonu başında futbol kariyerini noktalayacak olan Atiba, ailevi planlarında büyük bir değişiklik olmazsa İstanbul'da yaşamaya devam edecek ve Beşiktaş Futbol Şubesi'nde aktif olarak görev alacak.