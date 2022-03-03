Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

03.03.2022 13:51
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından cumartesi günü saat 11.00'de gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor Medipol Başakşehir'de Beşiktaş hazırlıkları sürüyor Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig, Önder Karaveli, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Kuntz'a göre sadece 6 futbolcu testi geçti! Biglia ise Süper Lig'in en hızlı koşanı
13:53 Müzik yasağı bitecek mı? Bakan Koca'nın sinyali vermesinden sonra bir açıklama da Bakan Soylu'dan geldi
13:44 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?
13:30 Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi: Sözleşmesinin tek taraflı feshi gündemde!
13:27 'Mahkum' bu akşam sevenleriyle buluşacak! Savaş tekrar savcı mı olacak?
13:25 Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin gizemi ortaya çıktı! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı
13:24 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan bebeğini mi kaybediyor?
13:14 Vaagn Haçaturyan, Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi
13:13 Tahir Kıran: Rizespor'a sahip çıkılmıyor, Galatasaray kendi kendini kurtarır
13:07 Rus oligarkın sır ölümü! Zamanlaması şüpheli bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 14:06:35. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement