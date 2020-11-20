Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosu şöyle;

"Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre, Atakan Üner."