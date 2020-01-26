Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Avcı da kalmaya istekli değildi" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Avcı da kalmaya istekli değildi' - Son Dakika Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Avcı da kalmaya istekli değildi"

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin perde arkasını anlattı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi:

Spor Arena/ İsmail ER - Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin perde arkasını anlattı. Çebi, "Saha sonuçları son 1-2 aydır camiamızı üzecek şekilde gelişiyordu. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye konuşma ihtiyacı duydum. Ama bu görüşmenin sonunda anladığım kadarıyla hoca da kalmaya çok istekli değildi. Yorgun olduğunu gördüm. Sorunları konuşmak için girdik bambaşka bir sonuçla çıktık" dedi.


Orman bir tek ismimi doğru söyledi


Çebi, eski başkan Fikret Orman'ın geçtiğimiz perşembe TRT Spor'da yaptığı açıklamalara ilişkin olarak da, "O programda yaptığı açıklamalar son derece irrite edici ve doğru değildi. Söylediklerinde bir tek doğru vardı, o da benim adım; Ahmet Nur Çebi. Onun dışında baştan aşağı hepsi yalan. Ona divan kurulu toplantısında cevap vereceğim. Umarım oraya gelir de gözlerinin içine bakarak cevap veririm" diye konuştu. Çebi ayrıca Orman'ın, "Biz yönetimde iken nasıl para bulduysak o da bulacak" sözüne de, "Madem öyle, kendi dönemindeki paraları ödeseydi. Eylülde UEFA'ya verilmesi gereken gereken borçsuzluk kağıdını niye ekime erteledi? Biz geçmiş 4 ayın borcunu temizledik" cevabını verdi.


Seçimde rakipler buluştu


Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, İzmir'de bir cafe açılışına katıldı. Açılışta, Ahmet Nur Çebi'nin son genel kurulda başkanlık için yarıştığı isimlerden Serdal Adalı da yer aldı. İki isim açılış kurdelesini beraber kesti.


Yeni teknik direktör yarın netleşecek


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni teknik direktör adaylarının yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında netleşeceğini söyledi. Abdullah Avcı'nın ayrılması sonrası hiçbir hocayla görüşmediğini söyleyen Çebi, "Bu işe tek başıma karar vermeyeceğim, yönetici arkadaşlarımın da görüşüne başvuracağım" dedi. Bu arada yöneticiler arasında yapılan görüş alışverişi sonucunda teknik direktör adayı olarak Sergen Yalçın ve Mehmet Özdilek isimlerinin ön plana çıktığı belirtildi.


Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:32 
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