Beşiktaş, Boateng'i yetiştirmeye çalışıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Boateng'i yetiştirmeye çalışıyor

8 dakika önce

Beşiktaş, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için görüşmelere başladı.

Beşiktaş, Boateng'i yetiştirmeye çalışıyor, System.String[]

Beşiktaş, Fiorentina'da forma giyen Kevin- Prince Boateng'i kiralamak için görüşmelere başladı.

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, transfer döneminin bitimine saatler kala Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimde bulundu. Kadrosunda şu ana kadar 13 yabancı oyuncu bulunan Siyah-beyazlılarda 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Ajdin Hasic ile bu sayı 14'e çıkmıştı. Siyah-beyazlılar, Boateng'e yer açabilmek için ya Hasic'i hemen kiralık gönderecek ya da oyuncunun sözleşmesini askıya alacak.Fiorentina ile bu sezon 15 maça çıkan Boateng, 1 gol atma başarısı gösterdi.


Kevin Prince Boateng, Sergen Yalçın, Fiorentina, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:32 Kaynak: DHA
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