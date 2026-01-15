Beşiktaş GAİN Fransa'da Galip - Son Dakika
Beşiktaş GAİN Fransa'da Galip

15.01.2026 00:59
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda Cosea'yı 103-99 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

BEŞİKTAŞ GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14'üncü hafta mücadelesinde Fransa deplasmanında Cosea'yı 103-99 mağlup etti. Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, ilk periyodu 26-24 önde tamamladı.

Mücadelede devre arasına da 52-50'lik üstünlükle giren Beşiktaş GAİN, üçüncü periyodu 76-76 eşitlikle geçerken, son çeyrekte yükselttiği tempo sayesinde sahadan 103-99 skorla galibiyetle ayrılmayı başardı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
