BEŞİKTAŞ GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14'üncü hafta mücadelesinde Fransa deplasmanında Cosea'yı 103-99 mağlup etti. Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, ilk periyodu 26-24 önde tamamladı.
Mücadelede devre arasına da 52-50'lik üstünlükle giren Beşiktaş GAİN, üçüncü periyodu 76-76 eşitlikle geçerken, son çeyrekte yükselttiği tempo sayesinde sahadan 103-99 skorla galibiyetle ayrılmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş GAİN Fransa'da Galip - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?