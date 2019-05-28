Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele eden 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele eden 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçlarda yaşanan ihlallerden dolayı Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Bursaspor'un PFDK'ye sevkine karar verildi.
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ile MKE Ankaragücü çalıştırıcısı Mustafa Kaplan, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildi. Bursasporlu futbolcu Diafra Sakho ise kural dışı hareketi dolayısıyla PFDK'ye gönderildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Adana Demirspor, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep'in de disipline sevki kararlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:33 Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dzeko'dan "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" sorusuna net yanıt: Hayır Mehmet Topal'dan ayrılık açıklaması: Yapılan algı, yapanların istediği gibi bitmeyecek Nihat Özdemir'den Albayrak'a cevap: VAR kayıtlarını ellerinde görürsem, hesap sormasını biliriz PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:14:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]