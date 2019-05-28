Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele eden 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:33 Kaynak: AA
(TFF
) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele eden 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK
) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan maçlarda yaşanan ihlallerden dolayı Beşiktaş
, Galatasaray
, Fenerbahçe
, Çaykur Rizespor
, Trabzonspor
, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Evkur Yeni Malatyaspor
ve Bursaspor
'un PFDK'ye sevkine karar verildi.
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna
ile MKE Ankaragücü
çalıştırıcısı Mustafa Kaplan
, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildi. Bursasporlu futbolcu Diafra Sakho
ise kural dışı hareketi dolayısıyla PFDK'ye gönderildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor
, Adana Demirspor
, Osmanlıspor ve Gazişehir Gaziantep
'in de disipline sevki kararlaştırıldı.
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