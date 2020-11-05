Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazır

Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunlar, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirilen antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından, şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Gaziantep FK maçı için bugün saat 16: 00'da Gaziantep'e giderek kampa girecek.JOSEF DE SOUZA KAFİLEYE DAHİL EDİLDİYukatel Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Josef de Souza 2 maç ceza almıştı. Geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında görev alamayan Brezilyalı futbolcu için siyah-beyazlı kulüp cezanın 1 maça düşürülmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu. Bu nedenle Josef de Souza da karşılaşma için Gaziantep'e gidecek kafileye dahil edildi. Tahkim kurulundan olumlu karar gelmesi halinde Brezilyalı orta saha Gaziantep FK mücadelesinde forma giyebilecek.

Öte yandan sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou, kafileye dahil edilmedi.

- İstanbul