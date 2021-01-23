Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

23.01.2021 18:29
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı.

Gruplar halinde ayak tenisi maçlarıyla devam eden antrenman, serbest koşuların ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, tesislerinde kampa girdi.

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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