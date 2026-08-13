Beşiktaş Hradec Kralove kaç kaç, Beşiktaş Hradec Kralove maçı bitti mi, Beşiktaş Hradec Kralove MAÇ SKORU ne?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki karşılaşmanın canlı skor ve maç sonucu bilgileri taraftarların gündeminde yer alıyor. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Beşiktaş, rövanşta tur için avantajını korumaya çalışıyor. Futbolseverler karşılaşmanın sona erip ermediğini ve Beşiktaş Hradec Kralove maç skorunu öğrenmek için "Beşiktaş Hradec Kralove kaç kaç?" ve "Beşiktaş Hradec Kralove maçı bitti mi?" sorularına yanıt arıyor.

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? 13 AĞUSTOS 2026 BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme mücadelesinde Hradec Kralove ile karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen siyah-beyazlıların karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu. Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme kapsamında oynanacak karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden takip edebilecek. İşte Beşiktaş-Hradec Kralove maçının yayın kanalı, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı televizyon kanallarından takip etmek isteyen futbolseverlerin yanı sıra internet üzerinden izlemek isteyen izleyiciler de S Sport Plus'ın yayın hizmetinden yararlanabilecek.

Karşılaşma için Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bilgileri ve erişim seçeneklerinde değişiklik yaşanabileceğinden, izleyicilerin resmi yayıncı kaynaklarını takip etmesi önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme kapsamında oynanacak mücadele, İstanbul'da futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 20.00 olarak duyuruldu. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarların yayın öncesinde S Sport Plus platformundaki güncel yayın akışını kontrol etmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşması İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alarak Avrupa arenasında önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi stadyumdan takip edemeyen futbolseverler, karşılaşmanın yayınını S Sport Plus üzerinden izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş-Hradec Kralove maçının yayıncısı S Sport Plus olarak açıklandı. Karşılaşmanın internet üzerinden yayın hizmetiyle izlenebilmesi için platformun güncel üyelik ve erişim koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor. Bu nedenle müsabakanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmadığı konusunda resmi yayıncı tarafından açıklanan güncel bilgiler esas alınmalı.

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşması İstanbul'da bulunan Beşiktaş Park'ta gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

• Maç: Beşiktaş - Hradec Kralove

• Tarih: 13 Ağustos 2026 Perşembe

• Saat: 20.00

• Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

• Stadyum: Beşiktaş Park, İstanbul

• Yayıncı: S Sport Plus

• Yayın: İnternet üzerinden S Sport Plus

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Hradec Kralove maçı henüz başlamadı.