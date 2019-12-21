Beşiktaş'ın muhtemel Fenerbahçe 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın son derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.



Ligde üst üste 6 galibiyet aldıktan sonra geçen hafta sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, 27 puan ve averajla haftaya üçüncü sırada girdi.



Son 4 resmi maçta tek galibiyet



Beşiktaş, son 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi.



Ligde Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a evinde 2-0 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Wolverhampton karşılaşmasını 4-0 mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında ise TFF 3. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor mücadelesinden 2-0 mağlup ayrıldı.



Son maçlarda savunması kötü



Beşiktaş, son 4 resmi maçta kalesini gole kapatamadı.



Söz konusu 4 maçta Süper Lig'deki Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan ikişer gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi.



Deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak



Beşiktaş, Süper Lig'de son 4 deplasman maçında mağlup olmadı.



Ligin ilk 3 dış saha maçında Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.



Beşiktaş, MKE Ankaragücü beraberliğinin ardından dış sahada Antalyaspor'u 2-1, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.



N'Koudou ve Ruiz hazır



Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Victor Ruiz, hazır hale geldi.



Her iki oyuncu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek.



Beş oyuncu ceza sınırında



Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Jeremain Lens, Necip Uysal ve Victor Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Bu sezon üçer kez sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, Fenerbahçe karşısında da kart görmeleri halinde 17. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.



Olası 11



Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:



Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz (Enzo Roco), Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Abdoulay Diaby, Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz.



