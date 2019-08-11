Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geliyor
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Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geliyor

1 saat önce

Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, yarın İstanbul'a gelecek.

Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geliyor, System.String[]
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, yarın İstanbul'a gelecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcu, yarın akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olacak.
Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp'tan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:08 Kaynak: AA
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