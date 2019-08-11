Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, İstanbul'a geliyor
1 saat önce
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, yarın İstanbul'a gelecek.
Beşiktaş'ın yeni transferi Pedro Rebocho, yarın İstanbul'a gelecek. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:08 Kaynak: AA
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcu, yarın akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda olacak.
Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp'tan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
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