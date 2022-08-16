Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davası Başladı

16.08.2022 19:27
Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davası Başladı

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında sanıklar ilk kez hâkim karşısına çıktı. 10 tutuklu sanıktan 9'unun savunmasının alındığı duruşmaya yarın devam edilecek.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. 10 tutuklu sanıktan 9'unun savunmasının alındığı duruşmaya yarın devam edilecek.

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesine ilişkin 10'u tutuklu ve 10'u tutuksuz toplam 20 sanıklı davanın ilk duruşması, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz tüm sanıklar, Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi sunucu Ece Erken ve ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile taraf avukatları katıldı.

"YERE DOĞRU ATEŞ ETTİM"

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu vurduğu iddia edilen tutuklu sanık Kadir Yasak, Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürme kastının olmadığını söyleyerek savunmasını şöyle yaptı:

"Olay günü çarşıda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu gördüm. Serkan Dakman ve Seccad Yeşil yanıma geldi. Onlara 'Şafak'ı bir göreyim' dedim. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yanına gittim ve 'Şafak Bey sizinle bir 5 dakika görüşebilir miyiz' dedim. 'Arka masaya geç' dedi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na 'Arkamdan küfrediyormuşsun, aslı astarı var mı' diye sordum. Şafak da 'Söylemediysem de söylüyorum' dedi. Seccad ile ağabeyim geldi. Sonrasında 'Şafak Bey, söyledin mi, burası Yeşilköy, küçük yer, herkes beni tanır' dedim. Bana 'Kadir, benim mekanıma gelip hesap mı soruyorsun, demediysem de diyorum' diyerek küfretti. Elini beline attı, üstüme geldi. Ben de 'Ne oluyor' diyerek kendimi savunma amaçlı silahımı çıkarttım. Geriye doğru çekilirken yere doğru ateş ettim.

ÖLDÜRMEK İSTESEM KAFASINA SIKABİLİRDİM: Silah çekecek zannettim, ateş ettim. Geriye döndüm, bir el daha yere ateş ettim. Birisi bana ateş edebilir mi diye sağıma soluma baktım. Ağabeyim 'Vuruldu, dur' dedi. Şafak, elimdeki silahı almaya çalıştı, 'Seni öldüreceğim' dedi. Bir el daha ateş ettim. Oradan çıktık. Silahla telefonumu fırlattım. 'Sabah olunca avukatlara ulaşalım' diye ağabeyimle konuştuk. Şafak'ı öldürmek istesem direkt kafasına ateş edebilirdim. Elini beline doğru atınca savunma amaçlı yere ateş ettim. Yerde bana küfrediyordu. Vurulduğunu bile anlamadım. Öldürmek için birçok fırsatım vardı, tasarlamak isteseydim gider ateş ederdim. Silahımda mermi de vardı. Yaralamak bile istemedim. Elini silahından çeksin, küfretmesin istedim. Çok alkollüydü."

"ORTADA CİNAYET YOK. YANLIŞLIKLA ÖLDÜ"

Cinayet şüphelisi olarak aranırken Bursa'da yakalanıp tutuklanan sanık Seccad Yeşil ise mahkemedeki savunmasında şunları söyledi:

"Bize ana avrat küfretti. Nasıl bir psikolojide olabiliriz? Ortada cinayet yok. Yanlışlıkla öldü. Beni 'katil' diye sosyal medyada paylaşıyorlar. Ben ne yapmışım? Ben, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldürmek için plan yapmadım, suçsuzum."

DURUŞMA YARIN DEVAM EDECEK

Mahkemede tutuklu 10 sanıktan 9'unun savunması alındı. Eksik kalan savunmalara devam edilmesi için duruşmaya yarın da devam edilecek.

İDDİANAMEDE 10 SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE DEĞİŞEN ORANLARDA HAPİS CEZALARI TALEP EDİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ali Yasak ve Abdulkadir Kara hakkında 4 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman, Fatih Okan Kodak, Burak Otçuoğlu, Uğurcan Bilge, Gökhan Karakan ve Kerem Öztürk'ün ise 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 3 yıl 9'ar aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 9 sanık için de 'suçluyu kayırma' suçundan değişen oranlarında hapis cezası istendi.

YORUMLAR
500
ŞAFAK MAHMUTYAZCIOĞLU'NU ÖLDÜREN SANIK: BANA KÜFRETTİĞİ İÇİN BU OLAYLAR OLDU ŞAFAK MAHMUTYAZCIOĞLU'NU ÖLDÜREN SANIK: BANA KÜFRETTİĞİ İÇİN BU OLAYLAR OLDU Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin davanın görülmesine başlandı
Kaynak: ANKA

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:11 Beşiktaş'tan transfer hamlesi! Ünlü futbolcu Dele Alli için Everton ile anlaşma sağlandı
18:41 "Hz. Hüseyin söyledi" diyen adam kendisine 3 el kurşun sıkarak canına kıydı!
17:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'ı törenle karşıladı
17:50 Galatasaray'ın yeni transferi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı! Mertens, esnaf lokantasında kahvaltı yaptı
17:35 Şanlıurfa'da aracının içindeyken silahlı saldırıya uğrayan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
17:17 ABD Başkanı Joe Biden, eşinin koronavirüse yakalanmasından sonra hemen test yapıldı
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:05 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Balıklı Rum Hastanesi Vakıf Başkanı Yuvanidis'e tepki: Kimseyi kovmaya gücünüz yetmez
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 19:27:13. #1.13#
SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement