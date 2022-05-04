Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan Fenerbahçe derbisi yorumu - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan Fenerbahçe derbisi yorumu

04.05.2022 14:15

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi kazanmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahalarında Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi kazanmak istediklerini söyledi.

Urgancılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de 8 Mayıs Pazar günü Vodafone Park'ta yapacakları Fenerbahçe derbisinin centilmenlik içinde geçmesi temennisini dile getirdi.

Derbilerde iki takımın koşulları ve ligdeki sıralamasının önemli olmadığını anlatan Mesut Urgancılar, "Her iki takımın da koşulları, ligdeki sıralaması ne olursa olsun Beşiktaş-Fenerbahçe maçları her zaman zorludur ve her türlü sonuca açıktır. Heyecanı bambaşkadır. Umarım sevginin, dostluğun ve kardeşliğin hakim olduğu bir maç oynanır ve neticede kazanan biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, son 3 haftasına girilen Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılım için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonunda Avrupa kupalarına katılımla ilgili neredeyiz, nerede değiliz göreceğiz." diye konuştu.

"Öz kaynak düzeni olmazsa olmaz"

Mesut Urgancılar, futbol ve diğer branşlarda altyapıya büyük önem verdiklerini kaydetti.

Basketbol ve hentbolda altyapı takımlarının başarılı sonuçlar aldığına değinen Urgancılar, "Sadece futbolda değil tüm branşlarda öz kaynak düzeni olmazsa olmaz. Beşiktaş basketbol öz kaynak düzeni, 18 yıl sonra bir Türkiye şampiyonluğu kazandı. 14 yaş altı takımımız Türkiye şampiyonu oldu. 16 yaş altı takımımız Türkiye Şampiyonası finallerinde mücadele edecek. Hentbolda yıldızlar ve gençlerde şampiyonluk mücadelelerine hazırlanıyoruz. Amacımız olabildiğince kendi sporcularımızla, yetiştirdiğimiz gençlerle rekabet edebilmek. Onlarla birlikte üst sıralar için gayret göstermek." diyerek sözlerini tamamladı.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan Fenerbahçe derbisi yorumu
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan Fenerbahçe derbisi yorumu
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan Fenerbahçe derbisi yorumu
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan Fenerbahçe derbisi yorumu

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar'dan Fenerbahçe derbisi yorumu - Son Dakika


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