Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ile Antrenman

08.01.2026 18:41
Beşiktaş, Antalya kampında Cengiz Ünder ile antrenman yaptı. Hazırlık maçı yarın FCSB ile.

BEŞİKTAŞ'IN, ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampındaki antrenmanında Cengiz Ünder, takımla çalıştı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından siyah-beyazlılar, dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenmanda Cengiz Ünder, takımla çalıştı. Yağmurlu havadaki antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen ikinci bölümünde teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularına taktik çalıştırdı.

Beşiktaş, yarın Romanya ekiplerinden FCSB ile hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: DHA

