Beşiktaş'ta hazırlıklar kaldığı yerden devam etti

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek olan Beşiktaş, 6. haftada oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını 1 günlük aranın ardından bu akşam yaptığı idmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 5. haftasını bay geçecek olan Beşiktaş, 6. haftada oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlı ekibin transferin son günü kadrosuna kattığı Ghezzal, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Lisansı askıya alınan Tyler Boyd'un takımla birlikte çalışması da dikkat çekti. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenmanda milli takımlarda bulunan isimler yer almadı. Hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, yarın saat 11.30'da basına kapalı olarak çalışacak.

(İHA)