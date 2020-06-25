Beşiktaş'ta Santi Cazorla sesleri - Son Dakika

Beşiktaş'ta Santi Cazorla sesleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor zaferinin ardından, "Beşiktaş, önümüzdeki sezon gençlerle oynamayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor zaferinin ardından, "Beşiktaş, önümüzdeki sezon gençlerle oynamayacak. Beşiktaş, gelecek sezon tüm kupaları kazanmak için oynayacak. Küçülmeye gitmiyoruz. Biz şampiyonluğa oynayacak kadro kuracağız"sözlerini sarfetmişti. Bu görüşlerini yönetimle hafta başında yaptığı görüşmede de dile getiren Sergen hoca, başarı için kadronun güçlendirilmesini istedi. Ligde Sivasspor ve Galatasaray'ın haftayı puan kaybıyla tamamlaması ve Trabzonspor'un da Avrupa'dan men cezasının bulunması sebebiyle tüm planlamasını sezonu Devler Ligi potasında tamamlama üzerine yapan Kara Kartal'da harekat başladı.

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Sol bek transferi konusunda Aytemiz Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yla anlaşan; kaleci hamlesi konusunda da; Volkan Babacan ve Sinan Bolat'la temaslarını sürdüren yönetim, hücum hattında yeni bir ismi gündemine aldı. Beşiktaş, İspanya La Liga ekibi Villarreal'le sözleşmesi lig bitiminde tamamlanacak olan dünyaca ünlü yıldız Santi Cazorla'yı hedefleri arasına ekledi. Kulübe menacerler aracılığıyla önerilen 35 yaşındaki futbolcu için temaslara başlayan idarecilerin, 10 numara ve sol kanat hatlarında görev yapabilen Santi Cazorla için pazarlıklara başladığı kaydedildi.


Katarlılar da takipte


Premier Lig ekibi Arsenal'deki 6 yıllık macerasını tamamlamasının ardından futbola başladığı Villarreal'e geri dönen Cazorla, geçen sezon 46 mücadelede 7 gol ve 11 asistle oynamıştı. Bu dönemde de klasını konuşturmayı sürdüren başarılı oyuncu; 33 mücadelede 12 gol ve 8 asistle oynayarak hala formunun zirvesinde olduğunu gösterdi. Yönetimin, İspanyol yıldızla 1+1 yıllık kontrat için görüştüğü, tecrübeli ismi Katar ekibi Al Sadd'ın da takip ettiği bildirildi.


Santi Cazorla, Villarreal formasıyla son 2 sezonda 79 maçta 19 gol ve 19 asistlik performans ortaya koydu. (Fanatik)

Sergen Yalçın, Santi Cazorla, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:12 

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Santi Cazorla sesleri - Son Dakika Spor
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