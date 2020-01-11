Beşiktaş, transfer için 3 aday belirledi! Papiss Cisse, Aboubakar, Rodallega...

Kadrosunu kaliteli bir golcü ile güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, Cenk Tosun'un Crystal Palace'a transferi sonrasında rotayı artık tamamen Vincent Aboubakar, Papiss Cisse ve Hugo Rodallega'ya çevirdi.
Siyah-Beyazlılar, 3 forvetten birini kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.
Cenk Tosun transferini TFF'nin ağır davranması nedeniyle sonuçlandıramayan Kara Kartal, artık federasyondan gelecek kararı bekliyor. (Fanatik)
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...