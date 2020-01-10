Beşiktaş ve Altınordu yenişemedi - Son Dakika
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Beşiktaş ve Altınordu yenişemedi

6 saat önce

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan ve bu kapsamda ikinci hazırlık maçında Altınordu ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş ve Altınordu yenişemedi, System.String[]

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan ve bu kapsamda ikinci hazırlık maçında Altınordu ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'in ikinci yarısına 3 Ocak tarihinden itibaren Antalya Belek'te hazırlanan Beşiktaş, kamptaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 8. dakikada öne geçti. Caner'in ara pasında kaleci Erhan'ın sektirdiği top Diaby'ye çarpıp Lens'in önünde kalırken, bu futbolcu müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi. Bu golün ardından 11. dakikada Altınordu skoru eşitledi. Ufuk Budak'ın soldan yaptığı ortada kaleci Karius, güneş ışınının gözüne çarpması sonrasında topu göremedi ve meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 24. dakikada ise Vida'nın hatasında topu kapan Metehan, sağdan bindiren Hüseyin'e aktardı. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda İzmir ekibi öne geçti. 35. dakikada ise Burak Yılmaz sahneye çıktı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak, köşeye sert gönderdi ve skora yeniden denge getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı. Antalya kampını Altınordu karşılaşmasıyla tamamlayan Beşiktaş, maçın ardından İstanbul'a dönecek.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:40 Kaynak: İHA
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