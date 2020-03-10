Beşiktaş ve Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş ve Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşılaşacak - Son Dakika Spor

Beşiktaş ve Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşılaşacak

6 saat önce

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Sigorta ile Türk Telekom, yarın karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ve Türk Telekom FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşılaşacak, System.String[]

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş Sompo Sigorta ile Türk Telekom, yarın karşı karşıya gelecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İki takım arasında Ankara'da oynanan mücadeleyi Türk Telekom 89-78 kazandı.

Türk Telekom, yarınki maçı da kazandığı takdirde çeyrek finale yükselecek. Beşiktaş Sompo Sigorta'nın galibiyeti halinde çeyrek finale çıkacak takım, 18 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak 3. maç sonunda belli olacak.

Bu eşleşmenin galibi, çeyrek finalde Fransa'nın JDA Dijon ile Rusya'nın Nizhny Novgorod takımları arasındaki turun kazananı ile karşılaşacak.

Türk Telekom, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:38 Kaynak: AA
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