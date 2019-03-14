Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı Kagawa'ya Milli Davet

Beşiktaşlı Kagawa'ya Milli Davet

1 saat önce

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa, ülkesinin milli takımından davet aldı.

Beşiktaşlı Kagawa'ya Milli Davet, System.String[]
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa, ülkesinin milli takımından davet aldı.

Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, siyah-beyazlı ekibin ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kiraladığı 29 yaşındaki Kagawa'yı milli takım kadrosuna çağırırken, sakatlığı devam eden Galatasaraylı Yuto Nagatomo ise kadroda yer almadı.

Japonya, Kirin Challenge Kupası'nda 22 Mart Cuma günü Kolombiya, 26 Mart Salı günü ise Bolivya ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Japon, Beşiktaş, Spor
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