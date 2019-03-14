Beşiktaşlı Kagawa'ya Milli Davet
1 saat önce
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Shinji Kagawa, ülkesinin milli takımından davet aldı.
Beşiktaş
'ta kiralık olarak forma giyen Japon
futbolcu Shinji Kagawa
, ülkesinin milli takımından davet aldı. Japonya
Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, siyah-beyazlı ekibin ara transfer döneminde Borussia Dortmund
'dan kiraladığı 29 yaşındaki Kagawa'yı milli takım kadrosuna çağırırken, sakatlığı devam eden Galatasaraylı Yuto Nagatomo
ise kadroda yer almadı.
Japonya, Kirin Challenge Kupası'nda 22 Mart
Cuma günü Kolombiya
, 26 Mart Salı günü ise Bolivya
ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA
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