Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı taraftarlardan Abdullah Avcı tepkisi

Beşiktaşlı taraftarlardan Abdullah Avcı tepkisi

2 saat önce

Beşiktaş-Kasımpaşa maçında siyah-beyazlı taraftarlar göreve gelmesi muhtemel isimlerden Abdullah Avcı'yı protesto ederken, Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.

Beşiktaşlı taraftarlardan Abdullah Avcı tepkisi, System.String[]
Beşiktaş- Kasımpaşa maçında siyah-beyazlı taraftarlar göreve gelmesi muhtemel isimlerden Abdullah Avcı'yı protesto ederken, Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa maçıyla birlikte siyah-beyazlı camiadaki kariyerini noktalarken, gözler Güneş'in yerine göreve gelecek olan teknik direktörde. Beşiktaş'ta bu görev için Abdullah Avcı, Okan Buruk, Tayfun Korkut ve Lucescu isimleri geçerken, taraftarlar Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu. Özellikle hafta içinde siyah-beyazlı ekibin Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla anlaştığı yönünde haberlerin çıkması üzerine, Beşiktaş tribünleri 'Abdullah Avcı yere yatsana' diyerek tempo tuttu ve bu ismin takımın başına gelmesini istemediklerini belirtti.
(Bozhan Memiş/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:46 Kaynak: İHA
Sergen Yalçın, Kasımpaşa, Beşiktaş, Abdullah Avcı, Güncel
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