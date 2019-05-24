Beşiktaşlı taraftarlardan Abdullah Avcı tepkisi
2 saat önce
Beşiktaş-Kasımpaşa maçında siyah-beyazlı taraftarlar göreve gelmesi muhtemel isimlerden Abdullah Avcı'yı protesto ederken, Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:46 Kaynak: İHA
Beşiktaş- Kasımpaşa
maçında siyah-beyazlı taraftarlar göreve gelmesi muhtemel isimlerden Abdullah Avcı
'yı protesto ederken, Sergen Yalçın
lehine tezahürat yaptı. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş
, Kasımpaşa maçıyla birlikte siyah-beyazlı camiadaki kariyerini noktalarken, gözler Güneş'in yerine göreve gelecek olan teknik direktörde. Beşiktaş'ta bu görev için Abdullah Avcı, Okan Buruk
, Tayfun Korkut
ve Lucescu
isimleri geçerken, taraftarlar Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu. Özellikle hafta içinde siyah-beyazlı ekibin Başakşehir
Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla anlaştığı yönünde haberlerin çıkması üzerine, Beşiktaş tribünleri 'Abdullah Avcı yere yatsana' diyerek tempo tuttu ve bu ismin takımın başına gelmesini istemediklerini belirtti.
(Bozhan Memiş/İHA)
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