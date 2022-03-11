Beyaz Saray: "ABD Dünya savaşını önlemeye çalışıyor" - Son Dakika
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Beyaz Saray: "ABD Dünya savaşını önlemeye çalışıyor"

11.03.2022 01:18

- Beyaz Saray: "ABD Dünya savaşını önlemeye çalışıyor" Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Rusya'nın kimyasal silah kullanabileceğine yönelik uyarıda bulunurken, "ABD, gerginliği tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınıyor.

- Beyaz Saray: "ABD Dünya savaşını önlemeye çalışıyor"

WASHINGTON - Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, Rusya'nın kimyasal silah kullanabileceğine yönelik uyarıda bulunurken, "ABD, gerginliği tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınıyor. Uluslararası bir savaşa yol açmayacağız." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin açıklamada bulunarak, ABD'nin küresel bir savaşı önleyici konumda durduğunu vurguladı. Psaki yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanabileceğine dair uyarıda bulunarak, "Rusya, büyük bir biyolojik ve kimyasal silah programına sahip ve aynı zamanda kapasiteleri var. Ayrıca Rusya'nın tarihte de bu tür kimyasal silahlar kullandığını biliyoruz. ve tüm bu faktörlere bakarak, dünyaya Rusya'nın bu silahları kullanma geçmişine sahip olduklarını da hatırlatarak gözlerimizi açık tutmamız gerektiğini söylüyoruz" dedi.

Psaki, eğer Rusya'nın kimsyasal silah kullanmasi durumundanda ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderip göndermeyeceği konusunda, "Başkan Biden'ın bu konudaki fikri değişmedi. ABD askerlerini Ukrayna'ya göndererek Rusya ile çatışmayacağız" dedi. Psaki, "Rusya tarafından kimyasal bir saldırı yok. Biz Rusya'nın sahip olduğunu bildiğimiz kapasitesi hakkında uyarıyoruz." dedi.

Ukrayna'ya insani yardım da dahil olmak üzere ABD'nin askeri ve güvenlik yardımı yaptığını belirten Psaki, "Bu çatışmaya doğrudan dahil olduk. Ukrayna'ya milyonlarca dolar ve güvenlik yardımı sağlıyoruz ve en büyük sağlayıcı biziz. Yaptırımlarımızla Rus ekonomisini ezdik. Ancak gerginliği daha fazla tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınıyoruz. Uluslararası bir savaşa yol açmayacağız." şeklinde konuştu.

"Dünya savaşına yol açmayacağız"

Psaki yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermenin riskli olduğuna değinerek, "Bizim değerlendirmemiz bir dünya savaşını önleme çabamıza dayanıyor." dedi. Psaki, "bölgeye bir tanksavar göndermekle savaş uçağı göndermek arasında fark vardır" açıklamasında bulundu.

Venezuela'dan petrol ithali görüşmelerin konusu değil

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile son dönemde yaptığı görüşmelerin merkezinde, Venezuela'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının Amerika'ya gönderilmesi olduğunu belirten Psaki, "Venezuela lideri ile görüşmelerimizin merkezinde, Amerikan vatandaşlarını evlerine yerleşmelerini sağlamak ilk önceliğimiz oldu. Venezuela, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biridir. Ancak şu anda ABD'nin Venezuela'dan petrol ithal etmesi görüşmelerin merkezinde değil." dedi.

"Türkiye ile görüşme uzun ve yapıcıydı"

Psaki, Ukrayna'daki savaş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin yaklaşık 1 saat kadar sürdüğünü belirtirken, görüşmeyi "yapıcı" ve "uzun" olarak nitelendirdi. Psaki, Başkan Biden'ın Ukrayna'daki savaş hakkında Türkiye hükümetine barış için verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Beyaz Saray: ABD Dünya savaşını önlemeye çalışıyor
Beyaz Saray: ABD Dünya savaşını önlemeye çalışıyor
Beyaz Saray: ABD Dünya savaşını önlemeye çalışıyor

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Kaynak: İHA

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