Beyaz Saray, Irak'taki Ayne el-Esed Üssü'ne yönelik saldırıya ilişkin "gerekirse tekrar eyleme geçeceklerini" duyurdu - Son Dakika

Beyaz Saray, Irak'taki Ayne el-Esed Üssü'ne yönelik saldırıya ilişkin "gerekirse tekrar eyleme geçeceklerini" duyurdu

03.03.2021 21:25
Beyaz Saray, Irak'taki Ayne el-Esed Üssü'ne yönelik saldırıya ilişkin

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya yönelik adım atma haklarını saklı tuttuklarını ve gerekirse tekrar eyleme geçeceklerini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya yönelik adım atma haklarını saklı tuttuklarını ve gerekirse tekrar eyleme geçeceklerini açıkladı.

Sözcü Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak'taki son saldırının etkileri ve sorumluları konusunda hala değerlendirmelerinin sürdüğünü ifade eden Psaki, İran destekli gruplar tarafından son dönemde ABD askerlerine yönelik saldırıya da karşılık verdiklerini anımsattı.

Psaki, ABD askerlerine yönelik saldırılara orantılı, ölçülü ve güvenli şekilde yanıt verdiklerini belirterek, "Bir yanıt gerektiği konusunda sonuca ulaşırsak, istediğimiz şekilde ve vakitte tekrar eyleme geçeriz. Bu hakkımızı saklı tutuyoruz." açıklamasını yaptı.

"Aceleci ya da eksik bilgiyle alınmış bir karar vermeyeceğiz"

Biden'ın bu konuda sabah Ulusal Güvenlik ekibinden brifing aldığını aktaran Psaki, "Gerginliği artıracak ya da düşmanlarımızın eline koz geçirecek aceleci ya da eksik bilgiyle alınmış bir karar vermeyeceğiz." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby de ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne bugün bir hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kirby, üsse 10 roketle saldırı düzenlendiğini ancak herhangi bir Amerikan askerinin zarar görmediğini bildirerek, "Bir ABD'li sivil sözleşmeli personel siper alırken kalp krizi geçirdi ve maalesef kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti." ifadesini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Hava Üssü, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray, Irak'taki Ayne el-Esed Üssü'ne yönelik saldırıya ilişkin 'gerekirse tekrar eyleme geçeceklerini' duyurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası Arda Turan, hakem Halil Umut Meler'i çok sert eleştirdi. Fatih Terim, Ankaragücü maçında bir pozisyon sonrası sarı-lacivertlilerin yöneticileriyle tartıştı Ekrem İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile bir araya geldi Temel Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılma tartışmasında tavrını belli etti: Birini kapatırsınız bir başkası çıkar Kahvehanelerde oyunlar serbest mi, yasak mı? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruya yanıt verdi Rizesporlu Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk, 3 yıllık hapis cezası alabilir Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1 yenilerek zirve yolunda büyük yara aldı Babasının "Rabbime kurban ettim" diyerek boğazını kestiği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakeme ateş püskürdü Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakeme ateş püskürdü         
21:47
Muharrem İnce, Muharrem İnce, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasını tekrar gündeme getirdi: Büyük gelişmeler oluyor         
21:19
İsveç'te bıçaklı terör eylemi: 8 kişi yaralandı İsveç'te bıçaklı terör eylemi: 8 kişi yaralandı         
21:16
TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisi final yapıyor TRT'nin Payitaht Abdülhamid dizisi final yapıyor         
20:53
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 520 yeni vaka tespit edildi         
19:10
Duş almak için girdiği banyoda sigara yaktı, doğal gazlı şofben patladı Duş almak için girdiği banyoda sigara yaktı, doğal gazlı şofben patladı         
18:24
Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı         
17:57
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı         
17:28
HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek         
14:48
5 turisti bıçaklayıp, 1 vatandaşın boğazını kesen saldırgan: Birinin Türk olduğunu bilmiyordum 5 turisti bıçaklayıp, 1 vatandaşın boğazını kesen saldırgan: Birinin Türk olduğunu bilmiyordum         
14:32
İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı         
11:41
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı         
11:04
PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı         
10:28
İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı         
09:18
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 21:55:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyaz Saray, Irak'taki Ayne el-Esed Üssü'ne yönelik saldırıya ilişkin "gerekirse tekrar eyleme geçeceklerini" duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei