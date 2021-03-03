Beyaz Saray, Irak'taki Ayne el-Esed Üssü'ne yönelik saldırıya ilişkin "gerekirse tekrar eyleme geçeceklerini" duyurdu - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne düzenlenen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya yönelik adım atma haklarını saklı tuttuklarını ve gerekirse tekrar eyleme geçeceklerini açıkladı.

Sözcü Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak'taki son saldırının etkileri ve sorumluları konusunda hala değerlendirmelerinin sürdüğünü ifade eden Psaki, İran destekli gruplar tarafından son dönemde ABD askerlerine yönelik saldırıya da karşılık verdiklerini anımsattı.

Psaki, ABD askerlerine yönelik saldırılara orantılı, ölçülü ve güvenli şekilde yanıt verdiklerini belirterek, "Bir yanıt gerektiği konusunda sonuca ulaşırsak, istediğimiz şekilde ve vakitte tekrar eyleme geçeriz. Bu hakkımızı saklı tutuyoruz." açıklamasını yaptı.

"Aceleci ya da eksik bilgiyle alınmış bir karar vermeyeceğiz"

Biden'ın bu konuda sabah Ulusal Güvenlik ekibinden brifing aldığını aktaran Psaki, "Gerginliği artıracak ya da düşmanlarımızın eline koz geçirecek aceleci ya da eksik bilgiyle alınmış bir karar vermeyeceğiz." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby de ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne bugün bir hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kirby, üsse 10 roketle saldırı düzenlendiğini ancak herhangi bir Amerikan askerinin zarar görmediğini bildirerek, "Bir ABD'li sivil sözleşmeli personel siper alırken kalp krizi geçirdi ve maalesef kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti." ifadesini kullanmıştı.