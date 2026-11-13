Beyin Koçu Mehmet Taşhanlıgil: Okurken her kelimede durmanızın sebebi iç seslendirme - Son Dakika
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Beyin Koçu Mehmet Taşhanlıgil: Okurken her kelimede durmanızın sebebi iç seslendirme

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Beyin Koçu Mehmet Taşhanlıgil: Okurken her kelimede durmanızın sebebi iç seslendirme
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Beyin Koçu Mehmet Taşhanlıgil, Haberler.com’a yaptığı açıklamada iç seslendirmenin anlamak için şart olduğunu söyledi. Taşhanlıgil’e göre asıl sorun, okurken her harfi ve heceyi duymaya çalışmak. Taşhanlıgil, gözün saniyede 9 kelimeye kadar görebildiğini, bu yüzden düzenli pratikle dakikada 500-600 kelimeye kadar anlayarak okunabileceğini belirtti. Sınav öğrencilerine de soruları okurken kalem ya da parmakla takip etmelerini önerdi.

Beyin Koçu Mehmet Taşhanlıgil, Haberler.com’a özel açıklamalarda bulundu. Okuma hızını ve anlamayı artırmanın yollarını anlatan Taşhanlıgil, iç seslendirmenin anlam için şart olduğunu, ancak her harfi ve heceyi duymaya çalışmanın okumayı yavaşlattığını söyledi.

“İç seslendirme olmazsa anlam olmaz”

Okurken içimizden seslendirmenin mi yoksa yalnızca gözle okumanın mı daha etkili olduğu sorusuna yanıt veren Taşhanlıgil, “İç seslendirme olmazsa anlam olmaz. Öncelikle bunu netleştirmemiz lazım. Ama iç seslendirmeyi biz şöyle yapıyoruz: Her bir harfi, heceyi duymaya çalışıyoruz” dedi.

Bunu fark etmek için evde basit bir egzersiz yapılabileceğini belirten Taşhanlıgil, etrafa bakarken görülen nesnelerin adını tek tek söylemeye çalışmanın ne kadar zor olduğunu, oysa yalnızca bakıp geçmenin çok daha kolay olduğunu hatırlattı. Taşhanlıgil, “Bunun aynısı okurken de olabiliyor. Biz bu kelimenin anlamını biliyorsak kelimenin üzerinde durmamıza gerek yok. Görmem yetti” ifadelerini kullandı.

“Tarayıp geçmek hızlı okuma değil”

Hızlı okumanın sık karıştırılan bir yanına dikkat çeken Taşhanlıgil, metni tarayıp geçmenin anlamayı düşürdüğünü vurguladı. Taşhanlıgil, gözün bir bakışta 3 kelime görebildiğini ve saniyede 3 kez odaklandığını söyleyerek, “Yani 1 saniyede 9 kelimeye kadar çıkabildiği için gözümüz, okuma hızımız illa dakikada 150 kelime olmak zorunda değil. 500-600 kelimeye kadar anlayarak çıkabiliriz” dedi.

Bir kitap satırında genellikle 9 ila 11 kelime bulunduğunu belirten Taşhanlıgil, kelimeleri gözle tanıma çalışmasının 3-4 sayfa boyunca yapılması halinde okurun kelimeleri yakalamaya başladığını hissedeceğini söyledi. Bu çalışmalar anlama egzersizleriyle desteklendiğinde odağın, hafızanın ve okumanın daha da gelişeceğini ifade etti.

Sınav öğrencilerine “kalem” tavsiyesi

Sınava hazırlanan öğrencilerin soruları okurken altını çizmesinin avantaj mı dezavantaj mı olduğu sorusuna da yanıt veren Taşhanlıgil, altını çizmenin bir miktar yavaşlamaya ya da odak kaybına yol açabileceğini, ancak buna alışmış bir öğrenciye “çizme” denemeyeceğini belirtti.

Kalemin ya da parmağın göz için “harika bir imleç” olduğunu söyleyen Taşhanlıgil, bunu bir örnekle anlattı: Gözle havada yuvarlak çizmeye çalışıldığında çizginin yamuk yumuk olduğunu, bir parmağı takip ederek çizildiğinde ise çok daha düzgün çıktığını hatırlattı. Taşhanlıgil, “Kendi gözümüzle yapalım desek nokta nokta durur göz. Bir referans yok” dedi.

“İç seslendirmeyi 3'te 1'ine düşürüyor”

Öğrencilerin her kelimenin üzerinde durmasının nedeninin iç seslendirme olduğunu belirten Taşhanlıgil, şöyle konuştu: “Ama bir kalem ya da parmakla takip ettiği zaman iç seslendirme oranını 3'te 1'ine kadar düşürebiliyor. Bu da hem daha konforlu hem de daha odaklı bir okuma sağlıyor. Tabii ki bir günde bu iş olmuyor. Bunun için bu pratikleri düzenli yapmamız gerekiyor.”

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SON DAKİKA: Beyin Koçu Mehmet Taşhanlıgil: Okurken her kelimede durmanızın sebebi iç seslendirme - Son Dakika
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