Beyin ölümü gerçekleşen 38 yaşındaki hastanın organları 5 kişiye umut oldu - Son Dakika

Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü Eskişehir Şehir Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen 38 yaşındaki Mustafa Korkut'un organları 5 kişiye nakledildi.

Hayatını kaybeden Mustafa Korkut'un annesi Yaşariye Korkut, hastane bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, iki çocuk babası oğlunun inşaatlarda işçi olarak çalıştığını söyledi.

Oğlunun 3 Mayıs'ta Eskişehir'in Alpu ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldığını ifade eden anne Korkut, şöyle konuştu:

"Oğlum çok iyi bir evlattı. Onunla gurur duyuyorum. Organları ile 5 kişiye hayat verdi. Organ bekleyen çok kişi var. O nedenle insanlar organ bağışlasınlar. Nakil bekleyenler de yaşasın. Benim oğlum çok merhametli ve iyi bir çocuktu. Bir anne olarak içim yanıyor ama oğlumun organları başka insanlarda yaşıyor, bu sebeple mutluyum. Lütfen herkes organ bağışına destek olsun."

"Organ nakli tamamen gönüllülük esasına dayanıyor"

Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Sungur organ naklinin Türkiye'de sosyal bir problem olduğunu belirterek, ülke genelinde yaklaşık 28 bin organ nakli bekleyen hastanın bulunduğunu söyledi.

Organ bağışı yetersizliği nedeniyle her yıl 4 bin kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Sungur, şunları kaydetti:

"Organ nakli tamamen gönüllülük esasına dayanıyor ancak vatandaşlarımızın da empati yapması bu anlamda çok önemli. Karaciğer, böbrek, kornea, kalp ve akciğer nakli bekleyen insanlar var. Empati yapmak gerek. Bu anlamda zaman ayırarak hastaneleri ziyaret etmek bu tip hastalığı olan kişileri bizzat görerek, nakil öncesi ve sonrası durumlarını bizzat yaşayarak organ naklinin ne kadar önemli olduğunu anlarız. Bu anlamda Eskişehir Şehir Hastanesi kurulduğundan beri 117 beyin ölümü tespiti yapıldı 36'sının organları ailesi tarafından bağışlandı. Bizler elimizden geldiği kadarıyla organ bağışına katkı sunmaya çalışıyoruz. 7 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Korkut'un da organları 5 kişide hayat buldu. Aileye teşekkür ederiz. Hayatını kaybeden Korkut'a da Allah'tan rahmet dileriz."

Hastanenin Organ Nakli Koordinatörü Funda Günaydın ise aile ile yapılan gerekli görüşmelerin ardından, organları bağışlanan Mustafa Korkut'tan alınan organların kara yolu ile Ankara ve İstanbul'da nakil bekleyen 5 hastaya ulaştırıldığını, aynı gün içinde organ nakli ameliyatlarının başarılı bir şekilde yapıldığını kaydetti.

Türkiye genelinde çok sayıda organ nakli bekleyen insanın bulunduğuna dikkati çeken Günaydın, "Çok sayıda beyin ölümü tespiti yapıyoruz. Her aile hayatını kaybeden Mustafa Korkut'un ailesi gibi duyarlılık gösterirse çok mutlu oluruz. Çok sayıda hastanın hayata tutunmasını katkı sağlamış oluruz. Aile organlarının tamamını bağışladı. Hayatını kaybeden kişiden alınan karaciğer, sağ ve sol böbrek ile korneaları Ankara ve İstanbul'da nakil bekleyen 5 hastaya umut oldu."