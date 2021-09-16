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Beykoz Çayırı 55 bin metrekare büyütülecek - Son Dakika

Beykoz Çayırı 55 bin metrekare büyütülecek

16.09.2021 19:04
Beykoz Çayırı 55 bin metrekare büyütülecek, System.String[]

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, hazırladıkları projeyle Beykoz Çayırı'nı 38 bin metrekareden 93 bin metrekareye çıkaracaklarını söyledi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, hazırladıkları projeyle Beykoz Çayırı'nı 38 bin metrekareden 93 bin metrekareye çıkaracaklarını söyledi.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde Beykoz Çayırı gündeme geldi.

Beykoz Belediye Başkanı Aydın, meclisten dün geçen Beykoz Çayırı'nın Millet Bahçesi olarak düzenlenmesi için hazırlanan imar planı değişikliği teklifiyle ilgili eleştirileri yanıtladı.

Yaptıkları işlemin Beykoz Çayırı'nın alanını genişletmek olduğunu belirten Aydın, "Beykoz Çayırı 38 bin metrekare. Proje alanı 116 bin metrekare. Yeni çayır ise 55 bin metrekare büyüyerek 93 bin metrekare olacak. Böyle hayırlı bir iş yapıyoruz. CHP'liler sosyal medyada 'çayırıma dokunma' diye kampanya yapıyorlar. Sevgili CHP'li arkadaşları Beykoz'da ağırlamak istiyorum. Mevcut durumu görün ve projeyi anlatalım. Nasıl 'çayırıma dokunma' deniliyor, anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın, çayırın üzerinde bulunan yaklaşık 5 bin metrekarelik bina ve işgallerin kaldırılacağını aktararak, alanın büyütüleceğini kaydetti.

Alanın, Beykoz ve İstanbulluların olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"38 bin metrekarelik alan 93 bin metrekareye çıkarılacak ve tamamı İstanbulluların. 'Hayır' deyip Beykoz'a hizmet yapılmasını istemeyebilirsiniz, o sizin takdiriniz. Fakat olmayanı nereden çıkarıyorsunuz? Çayırı 55 bin metrekare artırıyoruz, buna 'çayır elden gidiyor' deniliyor. El insaf. Bana sorabilirdiniz. Size gerçeği anlatırdım. Neden iftira atılıyor, genel merkezden buraya kadar geliyor bu."

CHP Sözcüsü Tarık Balyalı da Beykoz Çayırı'nın sadece çayır olarak kalması gerektiğini kaydetti.

Beykoz Çayırı 55 bin metrekare büyütülecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Aydın, Yenikapı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz Çayırı 55 bin metrekare büyütülecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz Çayırı 55 bin metrekare büyütülecek - Son Dakika
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