Beykoz\'da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü

Beykoz'da yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan tahta yüklü kamyon, önce park halindeki bir otomobile, ardından yoldan geçen iki turiste çarparak bir binanın girişindeki boş dükkana girdi. Can pazarının yaşandığı kazada kamyon şoförü ve bir turist hayatını kaybetti, bir turist ise ağır yaralandı.

YOKUŞ AŞAĞI GİTTİÖLÜM SAÇTI

Kaza, saat 14.50 sıralarında Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inen Emet Tüfenk (27) yönetimindeki 34 DH 9369 plakalı tahta yüklü kamyonun freni boşaldı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dev araç, hızla ilerleyerek önce park halindeki bir araca, ardından sokakta yürüyüş yapan turist kafilesine çarptı.

DÜKKANA DALDI

Turistleri altına alan kamyon, hızını alamayarak iki katlı bir binanın giriş katındaki boş dükkana çarparak durabildi. Olay yerinin savaş alanına dönmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kamyonun içinde sıkışan şoför Emet Tüfenk'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

Kazada ağır yaralanan Hollandalı turist Wiebe Wermer (28), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan İtalyan uyruklu Illaria Carroza'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU"

Görgü tanıkları, kamyonun büyük bir gürültüyle yokuştan aşağı geldiğini ve önüne ne gelirse sürüklediğini ifade etti. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, kamyonun enkazı ve dükkandaki hasar havadan görüntülendi.