Beykoz'da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Beykoz'da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü

Beykoz\'da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü
06.01.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beykoz'da yokuş aşağı inen tahta yüklü bir kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolda geçen 2 turiste çarptı. Kazada kamyon şoförü ve bir turist hayatını kaybetti, bir turist yaralandı.

Beykoz'da yokuş aşağı indiği sırada kontrolden çıkan tahta yüklü kamyon, önce park halindeki bir otomobile, ardından yoldan geçen iki turiste çarparak bir binanın girişindeki boş dükkana girdi. Can pazarının yaşandığı kazada kamyon şoförü ve bir turist hayatını kaybetti, bir turist ise ağır yaralandı.

YOKUŞ AŞAĞI GİTTİÖLÜM SAÇTI

Kaza, saat 14.50 sıralarında Anadolu Kavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inen Emet Tüfenk (27) yönetimindeki 34 DH 9369 plakalı tahta yüklü kamyonun freni boşaldı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dev araç, hızla ilerleyerek önce park halindeki bir araca, ardından sokakta yürüyüş yapan turist kafilesine çarptı.

Beykoz'da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü

DÜKKANA DALDI

Turistleri altına alan kamyon, hızını alamayarak iki katlı bir binanın giriş katındaki boş dükkana çarparak durabildi. Olay yerinin savaş alanına dönmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kamyonun içinde sıkışan şoför Emet Tüfenk'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

Kazada ağır yaralanan Hollandalı turist Wiebe Wermer (28), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan İtalyan uyruklu Illaria Carroza'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ KOPTU"

Görgü tanıkları, kamyonun büyük bir gürültüyle yokuştan aşağı geldiğini ve önüne ne gelirse sürüklediğini ifade etti. Polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, kamyonun enkazı ve dükkandaki hasar havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, turist, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Siverek’te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı Siverek'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor Hyundai i10 modeli satıştan kaldırıldı: Fiyatlar artık i20 ile başlıyor
Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü Marius Sumudica 7.5 ay sonra geri döndü
Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11’leri belli oldu
Fenerbahçe- Samsunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
17:56
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti
17:29
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu! İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu, Cihan Şensözlü...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 20:10:42. #7.11#
SON DAKİKA: Beykoz'da dehşet: Freni boşalan tahta yüklü kamyon binaya daldı, 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.