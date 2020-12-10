Beykoz ve Maltepe'deki gıda zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika

Beykoz ve Maltepe'deki gıda zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişiye tutuklama talebi

10.12.2020 14:11
Beykoz ve Maltepe'deki gıda zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişiye tutuklama talebi, System.String[]

Beykoz ve Maltepe'de birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Beykoz ve Maltepe'de birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Maltepe ve Beykoz ilçelerinde birden fazla inşaat şantiyesinde 190 işçinin gıda zehirlenmesi şikayeti ile hastaneye başvurması üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, yemek şirketinin yetkilisi E.A. ile gıda mühendisi S.P. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüphelilerden E.A. ifadesinde, söz konusu yemek firmasında müdür yardımcısı olarak çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Olay günü öğlen yemeğinde et döner, tavuk suyu çorba, pirinç ve ayrandan oluşan menü gönderildi. Bu yemekten sonra işçilerde sorun olmuş. Gerekli numuneler İl Tarım Müdürlüğüne gönderildi. Olay günü firmamızda üretilen yaklaşık 1500 kişilik yemek 6 ayrı şantiyede dağıtıldı. Sadece Maltepe'de bulunan firmanın işçileri ile Kartal Dragos'ta bulunan şantiyedeki yaklaşık 100 kişilik bir grupta sorun oldu. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ben firmada yemeklerin üretim ve nakliye aşamasında sorumlu değilim. Yemeklerin üretim aşamasından gıda mühendisimiz ve usta başımız sorumludur."

Gıda mühendisi S.P. de olay günü sabah erken saatlerinde işe geldiğini ve yemeklerin hazırlanış sürecinde gerekli kontrolleri yaptığını savunarak, "Yemeklerin tadına baktım, numunelerini aldım. Herhangi bir sorun görünmüyordu. Hatta pişirilen yemekten ben dahil 15 kişi yedik. Bir sorun yaşamadık. Üzerime atılı yükümlülükleri yerine getirdim. Biz yemeklerimizi inşaat şantiyelerine dağıtıyoruz. Şantiyelerde bekleme sürecinde bozulmuş olabileceğini düşünüyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 2 şüpheliyi "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

İstanbul Valiliği açıklama yapmıştı

İstanbul Valiliğinden dün yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezinden alınan bilgiye göre, Maltepe ve Beykoz ilçelerinde birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin, gıda zehirlenmesi şikayeti ile ihbarda bulunduğu belirtilmişti

Şu ana kadar toplam 135 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesi ile çeşitli hastanelere sevk edildiği aktarılan açıklamada, hastanede tedavileri gerçekleştirilenlerin hayati tehlikesinin olmadığı aktarılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Alınan ilk bilgiye göre farklı şantiyelerdeki gıda zehirlenmelerinin aynı yemek firmasından alınan yemekten kaynaklandığı tespit edilmiştir. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından ilgili firmanın tüm üretim tesislerinde faaliyetleri durdurulmuştur. Maltepe ve Beykoz İlçe Müdürlüklerimizce söz konusu yemek numuneleri alınarak İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. İnceleme devam etmektedir. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu inşaat şantiyelerine yemek tedarik eden firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatılmıştır."

Gıda Zehirlenmesi, Maltepe, İnşaat, Beykoz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beykoz ve Maltepe'deki gıda zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişiye tutuklama talebi - Son Dakika


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