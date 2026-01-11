Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde 'Yer kiralama' kavgas - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde 'Yer kiralama' kavgas

Beylikdüzü\'nde alışveriş merkezinde \'Yer kiralama\' kavgas
11.01.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'ndeki bir alışveriş merkezinde, yönetimin bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladığı iddia edildi. Ancak, yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup bu duruma karşı çıktı. Taraflar arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Öfkelenen taraflar birbirlerine hakaretler yağdırdı ve durum biber gazının kullanılmasıyla daha da tırmandı. Polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan bir alışveriş merkezinde 2 grup arasında kavga çıktı. İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Ocak Cuma günü saat 18.00 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinin yönetimi bir müşteriye esnaflık yapması için yer kiraladı. Yönetim olduğunu iddia eden başka bir grup ise bu duruma karşı çıktı. Öfkelenen taraflar dakikalarca birbirlerine hakaretler yağdırdı.

BİBER GAZI SIKTI

Kavga sırasında taraflardan biri stantlardan birinin üstüne çıktı; bu sırada kavganın taraflarından bir kadın ise, biber gazı sıkarak karışılık verdi. Alışveriş merkezinde birbirlerine saldıran iki grup, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Polis merkezine götürülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Kaynak: DHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde 'Yer kiralama' kavgas - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 15:09:58. #7.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde alışveriş merkezinde 'Yer kiralama' kavgas - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.