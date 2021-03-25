Beyoğlu'nda bin 822 bebek için bin 822 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Beyoğlu'nda 'Hoş geldin Bebek' projesi ile yeni doğan bin 822 bebeğin ailesine tebrik ziyareti gerçekleştirildi. Proje kapsamında ayrıca yeni doğan bin 822 bebek için bin 822 fidanı toprakla buluşturuldu.

Beyoğlu Belediyesi, 'Hoş geldin Bebek' projesiyle ilçede yeni bebeği doğan ailelerin sevincine ortak olmaya devam ediyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız yeni bebeği olan aileleri tek tek ziyaret ederek tebrik ediyor ve bebeğin ihtiyaç duyabileceği ürünlerin olduğu hediye paketi takdim ediyor.

BİN 822 BEBEĞİMİZ İÇİN BİN 822 FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Eşim Seyhan Hanım ve ekibimiz benim adıma yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek bizim de selamımızı iletiyorlar. Ben de bu ziyaretlere mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyorum. Yeni doğan bebeklerimizi sadece ziyaret etmekle kalmıyoruz, her bir bebeğimiz için park ve bahçelerimize zeytin ağacı fidanı dikiyoruz. Çünkü Zeytin ağacı uzun ömrü, barışı ve kardeşliği ifade eder, tıpkı Beyoğlu gibi. Zeytin ağacı gibi uzun ömürlü olsunlar, sağlıkla büyüsünler diye yeni doğan bin 822 bebeğimiz için bin 822 fidanı toprakla buluşturduk. Projeyi yürüten eşim Seyhan hanıma ve Fen İşleri ekiplerimize verdikleri emek ve gösterdikleri gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Beyoğlu'nda yeni doğan bebekler adına uygun alanlara fidan dikmeye devam edeceğiz" dedi.

'HOŞ GELDİN BEBEK' PROJESİ İLE AİLELERE TAM DESTEK

Hoşgeldin Bebek' projesiyle ilçede yeni doğan bebeklerin sağlıklı büyüyüp gelişmesi için uzman ekipler aileyi ziyaret ederek gerekli bilgilendirme ve muayeneleri yapıyor. Ziyaretlerde ayrıca ailelere biberondan battaniyeye, bebek bezinden tulumuna kadar yeni doğmuş çocuğun ihtiyaç duyabileceği bütün ürünleri kapsayan bir hediye paketi veriliyor. Ziyaretler esnasında ailenin sosyal durumu da tespit edilerek ihtiyaç olması halinde gerekli yardımlar yapılıyor. Anne ve babaya, bebek bakımından bebeğin beslenmesine ve aşılarının zamanında yapılmasına kadar tüm bilgilerin yer aldığı bir de bilgilendirici kitapçığı hediye ediliyor.