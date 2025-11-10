Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
10.11.2025 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda özel bir hastanenin çalışanları, 7 aydır maaşlarını alamadıklarını ve hastanenin kapatıldığını öğrendikleri için hastane önünde eylem yaptı. Çalışanlar, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Beyoğlu'nda bulunan özel hastanenin çalışanları, iddiaya göre 7 aydır maaşlarını alamadıklarını gerekçesiyle hastane önünde yönetime tepki gösterdi. Hastanenin 'deprem tadilatı' gerekçe gösterilerek 2 ay süreyle kapatıldığı öğrenilirken, çalışanlar bu karardan habersiz olduklarını ve mağdur edildiklerini belirtti.

Olay, saat 19.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'ndeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 7 aydır maaşlarını düzenli alamayan hastane çalışanları işe geldiklerinde hastanenin deprem tadilatı nedeniyle 2 ay süreyle kapatıldığını öğrendi.

KAPININ ÖNÜNE KONULDULAR

Çalışanlara hastane yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadığı iddia edildi. Duruma tepki gösteren çalışanlar, hastane önünde toplanarak eylem yaptı.

"7 AYDIR MAAŞ ALAMIYORUZ"

Bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Çalışanlar, "7 aydır maaş alamıyoruz, şimdi de hastaneyi kapatıp bizi ortada bıraktılar" diyerek tepkilerini dile getirdi. Yetkililerden seslerini duymalarını isteyen çalışanlar, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hastane, Beyoğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü Mardin'de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü
Kayıp ihbarı yapılan adam otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti Kayıp ihbarı yapılan adam otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı Apartmanın havalandırma boşluğuna atılan bebek hastaneye kaldırıldı
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha
Yok böyle maç Mourinho son saniye golüyle yıkıldı Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı
Sadettin Saran’ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar Sadettin Saran'ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar
Yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı Yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

00:03
Beyaz Saray’da üçlü zirve ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi
23:20
Attığı golün ardından ağlamıştı Bahis oynayanların arasında o da var
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynayanların arasında o da var
22:00
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu
21:29
Balıkesir’de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
21:00
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı’dan çok konuşulacak bahis itirafı
Galatasaraylı Futbolcu Eren Elmalı'dan çok konuşulacak bahis itirafı
20:30
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım Sezar yaptırımları kaldırıldı
Bir ilkin gerçekleştiği zirvenin ardından kritik adım! Sezar yaptırımları kaldırıldı
20:11
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu
19:08
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK’ye sevk edildi İşte o isimler
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 00:12:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.